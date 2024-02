Genoa-Atalanta, biglietti in vendita. Già esaurite le Genoa Experience silver

Genova. Sono in vendita da questa mattina alle 10 i biglietti per Genoa-Atalanta, in programma l’11 febbraio al Ferraris (ore 18).

Sono al Ticket Office al Porto Antico, allo Store di Chiavari, sul sito e ricevitorie Vivaticket.

Le Genoa Experience versione silver sono esaurite. Due posti liberi risultano ancora per la gold e uno per la pitch che comprende l’entrata in campo dei bambini insieme ai giocatori per l’allineamento.

Per i settori riservati ai sostenitori del Grifone gli acquisti con obbligo di fidelity card (massimo di 4 titoli di accesso) l’acquisto è possibile su genoacfc.it e ricevitorie Vivaticket. Per chi non ha la tessera l’acquisto si può fare al Ticket Office di via al Porto Antico 4 (chiuso lunedì) e al Genoa Store di via Vittorio Emanuele 48r a Chiavari (fino un massimo di 4 titoli di ingresso da parte di ogni acquirente).

Prezzi

Gradinata laterale: 25 euro (15 euro), Gradinata Zena: 35 euro (15 euro), Distinti: 80 euro (40 euro), Tribuna Inferiore: 140 euro (70 euro). Settore ospiti: in attesa di aggiornamenti.

Biglietterie stadio via Monnet

In caso di giacenze i botteghini dello stadio entreranno in servizio il giorno della partita, valida per il 24esimo turno del campionato Serie A Tim, a partire dalle ore 13.

Street collection

Intanto la Società annuncia alcune nuove attività nei punti vendita ufficiali.

Il negozio al Porto Antico, in esclusiva rispetto agli altri punti vendita, inaugura da venerdì 2 febbraio (ore 14) la street collection by Kappa. Tute, t-shirt, cappello ‘bucket’ alla pescatora. Edizione speciale e quantità limitate.

Il negozio di Savona, al Centro Commerciale Il Gabbiano, apre da venerdì 2 febbraio alla formula outlet per i prodotti di abbigliamento ed accessori delle passate stagioni a prezzi imperdibili. Una caratterizzazione che si affianca alla vendita dei capi riconducibili al campionato 2023/24.

Il negozio di Chiavari, in via Vittorio Emanuele 48r, aderisce nei fine settimana del 3 e 4 febbraio e del 17 e 18 alla 71ma edizione dello “Sbarassü”, patrocinato dal Comune con il coinvolgimento degli esercizi commerciali. Speciali sconti su vari articoli. E riassortimento di tutti i prodotti della linea essential e kit gara.

Il negozio di Sestri P., in via Sestri 80r., espone tutta la gamma della linea 130, realizzata a supporto delle celebrazioni per lo storico anniversario del club. Dalle felpe alle t-shirt, passando per le maglie gara, reperibili pure negli altri punti vendita ufficiali distribuiti sul territorio.