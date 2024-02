Gaslini International: conclusa la 4° missione dell’ospedale pediatrico insieme a Eni presso l’Ospedale David Bernardino di Luanda in Angola

Genova. Si è conclusa da poche ore la 4° missione dell’ospedale pediatrico italiano presso l’ospedale pediatrico David Bernardino di Luanda, in Angola. In 12 giorni sono stati realizzati 30 interventi estremamente complessi, mentre è proseguita in loco la formazione già realizzata online e al Gaslini: oltre 60 medici, tecnici ed infermieri hanno trascorso periodi di formazione al Gaslini, le missioni sono state sette nel corso delle quali sono state formate oltre 300 unità di personale.

Si tratta di una delle collaborazioni internazionali più significative realizzata dalla struttura “Gaslini International” dell’IRCCS pediatrico Gaslini di Genova insieme ad ENI: le ultime missioni dal 2021 a tutt’oggi, sono state realizzate con il David Bernardino, il più importante ospedale pediatrico dell’Angola, e fanno seguito all’ottima collaborazione già realizzata tra Gaslini e ENI presso l’ospedale emato-oncologico di Bassora (Iraq) fino al 2020.

Le missioni internazionali presso il David Bernardino Hospital si dedicano a quattro ambiti fondamentali: nefrologia, emato-oncologia, chirurgia, e promozione della sicurezza e dell’eccellenza attraverso la gestione del rischio clinico e la qualità delle cure.

Quest’ultima missione, che si è concentrata soprattutto sulla chirurgia e sulla formazione, è stata guidata dal professor Girolamo Mattioli, direttore del Dipartimento di Scienze Pediatriche del Gaslini. Mattioli in 12 giorni ha effettuato oltre 30 interventi estremamente complessi, per pazienti che non avrebbero avuto uguali speranze di trattamento. Con lui in missione il team formato da Rosanna Viacava, responsabile infermieristico Area Dipartimentale Chirurgica, Ubaldo Rosati, responsabile Relazioni internazionali e Laura Isnardi referente International Affairs del Gaslini: l’obiettivo principale è formare il personale locale supportandolo nel percorso formativo in modo da poterlo rendere autonomo per poter garantire le migliori cure ai pazienti locali.

Nel corso della missione sono stati riscontrati significativi miglioramenti sia per gli aspetti strettamente tecnici in termini di capacità dei professionisti locali che, più in generale, circa le modalità di utilizzo dei farmaci e di prevenzione e controllo infezioni che rappresentano una delle criticità più significative.

L’Ospedale David Bernardino ha colto l’occasione per inaugurare un nuovo pronto soccorso: presenti il CEO dell’azienda nazionale petrolifera, il ministro delle Risorse Minerarie, Petrolio e Gas Diamantino Pedro Azevedo e la ministra della Salute Silvia, Paula Valentin Lutucuta, che si sono detti estremamente interessati all’attività del Gaslini, e che si faranno parte attiva con ENI per allargare il progetto anche per il 2025.