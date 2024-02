Furto al supermercato, poi la fuga dalla polizia: banda bloccata dopo un inseguimento

Genova. Tre uomini sono stati bloccati dalla polizia giovedì sera in via Bobbio dopo un inseguimento in auto partito in lungobisagno Dalmazia.

Si tratta di un un 28enne, un 35enne e un 45enne che aveva rubato alcuni alimenti in un supermercato di Cicagna ed erano poi scappati a bordo di un’auto con targa straniera, che gli agenti delle volanti hanno intercettato in zona Staglieno.

I tre, che erano stati segnalati in fuga da un punto vendita in località Pianezza, sono stati alla fine bloccati e perquisiti. Oltre ai generi alimentari segnalati dal supermercato, ciò che ha attirato maggiormente l’attenzione dei poliziotti sono stati gli attrezzi trovati in auto, una sorta di “kit” per furti in appartamento composto anche da coltelli e martelli.

I tre uomini, tutti di nazionalità georgiana, sono stati quindi denunciati per furto aggravato in concorso, porto abusivo di armi e possesso di oggetti atti a offendere, e il 35enne è stato anche segnalato per resistenza e violazione della normativa sull’immigrazione.