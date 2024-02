Funivia del Lagaccio, ecco il primo cantiere a Principe: resta il rebus piloni

Genova. Reti di plastica arancioni a delimitare l’area dove sorgerà la stazione di partenza della funivia per forte Begato e un cartello a indicare che sì, quello appena allestito in via Bersaglieri d’Italia, davanti alla stazione Marittima, è proprio il primo cantiere del tanto discusso impianto a fune.

Le immagini del cantiere sono circolate in queste ore sui social, in particolare sulla pagina Facebook “Sei di Oregina e…”, suscitando preoccupazioni tra i residenti e tra i comitati contrari alla funivia.

I lavori, in carico alla direzione Infrastrutture e opere pubbliche del Comune di Genova sono per l’effettuazione di “sondaggi per attività propedeutiche al collegamento funiviario Stazione Marittima – Forte Begato”. La precisazione “attività propedeutiche” è stata aggiunta in un secondo momento. Anche perché al momento la progettazione definitiva ed esecutiva è ancora in corso e procederà in parallelo con l’apertura dei primi cantieri.

I cantieri propedeutici – verifiche archeologiche, geologiche e belliche – secondo quanto prospettato a novembre dal Comune avrebbero dovuto partire entro la fine dell’anno, quindi si sono accumulati come minimo altri due mesi di ritardo sulla genesi dell’opera. Insieme ai sondaggi a Principe la previsione era quella di partire con analoghe attività anche presso la futura stazione di arrivo, a forte Begato. Che quindi potrebbero iniziare a breve.

Subito dopo si procederà con i sondaggi per i sostegni del primo tronco e quindi per quelli della stazione intermedia del Lagaccio. Il Comune, tuttavia, non ha ancora comunicato apertamente in che modo pensa di rispondere alle pesanti prescrizioni della sovrintendenza in merito alle caratteristiche dei piloni e a quelle di Amt Genova relative alle interferenze dell’impianto con il progetto dei Quattro assi di forza.

“Non ci sono problemi, abbiamo parlato con la sovrintendenza e va tutto bene, andiamo avanti”, la dichiarazione, pochi giorni fa del sindaco Marco Bucci. Però l’amministrazione, in base alla normativa Pnrr (da dove arrivano i 40 milioni di finanziamento per la funivia) anche se non può ricevere un vero e proprio veto dai soggetti che hanno preso parte alla conferenza dei servizi deve però rispondere alle

prescrizioni e le misure mitigatrici indicate.

Tra quelle più pesanti e di difficile soluzione, appunto, le indicazioni sui piloni. La sovrintendenza ha chiesto che il “sostegno S1” previsto nel cortile della Asl3 in via Del Lagaccio, alto 72 metri, sia ridisegnato nelle sue forme e ridotto sia in altezza sia nell’ingombro alla base. Tuttavia la normativa nazionale sugli impianti a sorvolo, secondo quanto spiegato dall’architetto genovese Carlo Cillara Rossi, che segue la progettazione per Doppelmayr/Collini, impone un’altezza minima a 35 metri fra la cabinovia e il tetto degli edifici. Anche sul quarto pilone, sulla collina tra il Lagaccio e forte Begato, sono state espresse perplessità e avanzata la richiesta si spostarlo in posizione meno impattante.

La sovrintendenza ha anche storto il naso sulle stazioni della funivia, quelle di arrivo e partenza ma anche quella intermedia. Non piace lo stile iper-moderno basato su volumi squadrati e l’uso di vetro e acciaio. E’ stato chiesto, insomma, di creare architetture più minimali e più integrate con l’urbanistica e l’ambiente circostante. Al momento non sono disponibili rendering diversi da quelli più volte presentati dai progettisti.

Ancora da sciogliere, inoltre, il nodo dell’osservazione riportata da Amt. Il conflitto si concretizza sia con le aree di manovra e attestamento del capolinea, che occuperanno spazi maggiori rispetto a quelli oggi in uso, che per quanto riguarda soprattutto il posizionamento dei volumi funzionali all’area di capolinea”. Una interferenza che dovrà essere risolta per non danneggiare il progetto dei 4 Assi su cui l’amministrazione civica sta puntando – oramai – da molti anni.