Forza Italia, Milena Raco nuova coordinatrice di Azzurro Donna in Liguria

Genova. La coordinatrice nazionale di Forza Italia Azzurro Donna, Catia Polidori, ha nominato Milena Raco quale coordinatrice di Azzurro Donna nella regione Liguria. Raco succede alla dimissionaria, per motivi personali, Alice Dotta, la quale comunque resterà nel movimento femminile di Forza Italia.

“Nel rivolgere i migliori auguri di buon lavoro a Milena, nella certezza che saprà aggregare e mantenere vivo l’interesse attorno al nostro movimento, desidero ringraziare Alice per l’ottimo lavoro svolto alla guida del coordinamento ligure e per il grande apporto che, sin dal primo momento, non ha mai fatto mancare ad Azzurro Donna nazionale sia in termini di entusiasmo sia nella ideazione e realizzazione di importanti iniziative a supporto delle donne, particolarmente quelle con gravi difficoltà”, scrive Polidori.

“Cito come esempio la richiesta di supporto psicologico alle donne in gravidanza ed ai genitori, avanzata durante l’emergenza coronavirus, o l’istanza per l’istituzione di un elenco regionale dei soggetti abilitati ad eseguire interventi di dermopigmentazione sulle persone affette da alopecia, anche a seguito di trattamenti chemioterapici”, aggiunge la deputata azzurra.