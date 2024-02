Formazione, al via i corsi gratuiti per diventare operatori di terminal e tecnici della ristorazione

Genova. Sono aperte le iscrizioni due nuovi corsi di formazione professionale, totalmente gratuiti, promossi da Fondazione Cif per “Operatore Polivalente Terminal Portuale” e “Tecnico della Ristorazione” e finanziati da Regione Liguria attraverso il Piano dell’economia del mare e del turismo a valere sul programma regionale FSE+ 2021-2027.

Dedicati a giovani e adulti disoccupati, domiciliati o residenti in Liguria, i corsi offrono l’opportunità di accedere a una formazione d’eccellenza, che in 600 ore unisce teoria, pratica e stage in azienda, per inserirsi attivamente in due settori strategici per lo sviluppo economico del territorio, quali la logistica portuale e la ristorazione.

In totale sono 10 i posti disponibili per diventare operatore polivalente di terminal portuale e imparare a gestire il processo di movimentazione e sollevamento carichi e container, operando con mezzi quali autogrù e piattaforme aeree. Per partecipare occorre essere maggiorenni, in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di diploma di IV anno di Istruzione e Formazione Professionale per Tecnico dei servizi logistici e avere la patente B. Il corso prevede anche un modulo tecnico-pratico per il conseguimento della patente C.

Gli sbocchi lavorativi sono non solo in aziende terminalistico-portuali, ma anche, più in generale, in imprese di movimentazione merci e trasporti. Tra i partner di Fondazione CIF per la realizzazione del corso alcune tra le maggiori imprese del settore, tra cui Vernazza Autogru e le realtà terminalistiche del Porto di Genova.

Sono invece 12 i posti disponibili per acquisire la qualifica professionale di tecnico dei servizi di ristorazione, in grado di rispondere alle esigenze di gestione, organizzative e produttive, delle imprese del settore della ristorazione e del food & beverage, anche in ambito crocieristico, per la gestione della catena di approvvigionamento. Questa specifica figura professionale, infatti, programma, dirige e coordina i servizi della ristorazione, ottimizzando spazi e risorse disponibili, cura e gestisce il servizio di ospitalità, supervisiona e organizza l’attività di produzione e gestisce i rapporti con personale, clienti e fornitori. Per partecipare occorre il diploma di scuola secondaria di secondo grado. Partner d’eccellenza del corso è MSC Procurement & Logistics.

I corsi si svolgeranno nella sede di Fondazione Cif Formazione, a Borzoli. Per candidarsi c’è tempo fino al 29 febbraio.