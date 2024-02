Fondo amianto, Bianchi e Arboscello (PD): “Approvazione ordine del giorno mette in mora il governo”

Roma. “L’Ordine del giorno presentato nel Milleproroghe dai deputati Orlando e Ghio per il ripristino del Fondo amianto e approvato alla Camera, dimostra l’attenzione del Partito Democratico, a tutti i livelli, verso un tema che ci sta a cuore e che in Liguria coinvolge in particolare l’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale e le Compagnie portuali. Se i fondi non fossero ripristinati abbiamo più volte segnalato come la Compagnia savonese e l’Autorità portuale di sistema del Mar Ligure Occidentale avrebbero difficoltà a farsi carico integralmente dei risarcimenti e a pagarne le conseguenze sarebbero le famiglie e i lavoratori”.

Questa la dichiarazione di Matteo Bianchi responsabile economia e industria Pd Liguria e Roberto Arboscello consigliere regionale e vicecapogruppo Pd in Regione Liguria dopo l’approvazione dell’ordine del giorno alla Camera presentato dai deputati PD Orlando e Ghio su ripristino fondo amianto.

“Nonostante la delusione per la bocciatura dell’emendamento presentato nei giorni scorsi al Milleproroghe da Orlando − concludono Bianchi e Arboscello − l’approvazione dell’ordine del giorno è un piccolo passo in avanti, perché mette nuovamente in mora il Governo, a cui il Parlamento su impulso del PD chiede di ripristinare il fondo. Come Partito Democratico lavoreremo a tutti i livelli perché il governo stanzi senza perdite di tempo i fondi per il risarcimento dei familiari e dei lavoratori deceduti a seguito di patologie correlate all’esposizione all’amianto nel lavoro portuale”.