“C’è stato un grave incidente”, i soccorsi arrivano in massa ma non trovano niente: denunciato 49enne

Genova. Ha chiamato il 112 segnalando di avere avuto un incidente con diversi feriti e chiedendo l’intervento dell’ambulanza e mobilitando i soccorsi, ma quando sono intervenuti sul posto non hanno trovato nessuno e nessuna traccia di incidente. E per il denunciante, un genovese di 49 anni, è scattata la denuncia.

I fatti risalgono alla mattina dello scorso 7 febbraio, quando al numero unico di emergenza è arrivata una chiamata di un uomo che riferiva di un incidente con feriti a Sant’Olcese. Il centralino ha inviato sul posto ambulanze, vigili del fuoco e carabinieri, ma in strada non c’era, come detto, nessuno.

I carabinieri hanno avviato le indagini, e hanno avuto conferma del fatto che non si era verificato alcun incidente. L’uomo è stato quindi denunciato per interruzione di un ufficio o servizio pubblico o un servizio di pubblica utilità e per procurato allarme. Da chiarire ancora i motivi alla base del gesto.