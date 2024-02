Fine del mercato tutelato: a cosa prestare massima attenzione

La fine del mercato tutelato dell’energia elettrica e del gas ha causato molta confusione tra i consumatori, creando un terreno fertile per pratiche commerciali scorrette. Infatti, non sono state fatte abbastanza campagne informative e molte persone si sono ritrovate in balia di fornitori che hanno cercato di approfittare della situazione in modo disonesto.

Come avviene l’attivazione di un contratto non richiesto

L’attivazione di offerte luce e gas è solitamente un processo che avviane al termine di un confronto di tariffe e una scelta ponderata sulle proprie necessità, tuttavia può accadere che queste avvengano senza il proprio volere, con tecniche fraudolente.

Può capitare infatti che alcuni soggetti presentino telefonicamente fingendo di essere rappresentanti ufficiali di compagnie energetiche importanti o addirittura dell’ARERA ed altri enti ufficiali. In questo modo, riescono ad ottenere informazioni sensibili come il nome, il cognome e il codice identificativo della fornitura. In altri casi, invece, conoscono già alcuni dettagli, perché li hanno reperiti online.

Un tipo di truffe molto comuni prevede le registrazioni delle telefonate, in cui i “Sì” pronunciati in risposta ad alcune domande vengono estrapolati per ottenere un falso consenso. Ancora, è necessario prestare attenzione quando viene comunicato un presunto obbligo di cambiare fornitore per legge o la minaccia di disdetta del contratto da parte del fornitore senza preavviso.

Tuttavia, le tecniche fraudolente sono molto frequenti anche attraverso tecniche porta a porta oppure negli stand fuori dai locali commerciali. In questo caso è fondamentale non firmare nulla senza leggere attentamente.

Come accorgersi di aver stipulato un contratto non richiesto

Il segnale principale che indica l’attivazione di un nuovo contratto per l’energia elettrica e/o il gas con un diverso fornitore è solitamente la ricezione di una bolletta diversa da quella solita.

Se si nota un cambiamento nei dettagli, nei costi o nel formato della bolletta, è probabile che il contratto sia stato effettivamente modificato. Inoltre, il mancato arrivo della bolletta nei tempi prestabiliti potrebbe indicare una transizione del servizio a un nuovo fornitore.

Monitorare attentamente questi indicatori può aiutare a rilevare tempestivamente eventuali cambiamenti contrattuali e a prendere azioni adeguate, garantendo così una gestione consapevole delle forniture energetiche.

Come tutelarsi da un cambio gestore non richiesto?

Il suggerimento principale per tutelarsi in questi casi è diffidare e non fornire le proprie generalità se non si ha la piena sicurezza del contratto che si sta attivando.

È preferibile, al contrario, chiedere le generalità dell’agente commerciale che propone il contratto, così da verificare la sua identità presso la compagnia che dice di rappresentare. In caso di pratiche commerciali scorrette tramite telefono, è possibile verificare anche il numero da cui proviene la telefonata. È bene sapere anche che il contratto non richiesto può essere annullato, esercitando il diritto di ripensamento entro 10 giorni. I

n questo caso ci si può avvalere della procedura di ripristino prevista dall’ARERA, ma solo se il nuovo gestore è iscritto all’elenco degli aderenti. In questo caso è necessario inviare un reclamo al nuovo gestore entro 40 giorni dalla ricezione della prima bolletta. Se il reclamo non viene accolto dal gestore, viene inoltrato allo Sportello del Consumatore per tutte le verifiche.

Se, invece, il fornitore non aderisce a tale procedura, è possibile solo recedere dal contratto e ricercare una nuova offerta da sottoscrivere, la stessa di prima se ancora disponibile oppure una differente.