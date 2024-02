Fiera di Sant’Agata: tutte le variazioni ai bus per domenica 4 febbraio

Genova. In occasione della tradizionale Fiera di Sant’Agata, che si terrà domenica 4 febbraio, Amt comunica tutte le variazioni di percorrenza del trasporto pubblico. Eccole:

Nella giornata di domenica 4 febbraio, in occasione della Fiera di Sant’Agata, da inizio a fine servizio le linee 18, 18/, 37, 46, 48, 67, 84, 89, 385, 604, 618, 680 e 683 modificano il percorso come di seguito indicato.

Linee 18, 18/ e 618

Direzione Sampierdarena: i bus, giunti in corso Gastaldi, proseguono per via Tolemaide, piazza Verdi dove riprendono regolare percorso. Direzione San Martino: i bus, giunti in piazza Verdi, proseguono per via Invrea, via Montevideo, corso Gastaldi dove riprendono regolare percorso.

Linee 37, 680 e 683

Il percorso delle linee è regolare; in direzione monte viene istituita una fermata provvisoria in corso Sardegna, prima dell’incrocio con via Giacometti.

Linea 46

Servizio circolare sul seguente percorso: via Donghi, via Manuzio, via Marina Di Robilant, via Torti, via Barrili, corso Gastaldi, ponte Terralba, piazza Terralba, via Torti e via Donghi.

Linea 48

Direzione Molassana: i bus, giunti in corso Gastaldi, proseguono per via Tolemaide, piazza delle Americhe, via Canevari, ponte Castelfidardo, piazza Manzoni, piazza Giusti (fermata provvisoria), corso Sardegna dove riprendono regolare percorso. Direzione San Martino: i bus, giunti in corso Sardegna, proseguono per corso Torino, via Invrea, via Montevideo, corso Gastaldi, dove riprendono regolare percorso.

Linee 67 e 89 percorsi limitati in piazza Terralba

Direzione piazza Terralba: i bus, giunti al termine di via Manuzio, effettuano fermata provvisoria in via Marina Di Robilant, svoltano a sinistra per via Torti, via Barrili, corso Gastaldi, ponte Terralba e piazza Terralba dove effettuano capolinea provvisorio. Direzione via Donghi: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di piazza Terralba, proseguiranno per via Torti dove riprenderanno regolare percorso.

Linea 84

Direzione Centro: i bus, giunti al termine di via Amarena, proseguono per via Marchini, via Ayroli, via Don Orione, corso Sardegna, via Archimede dove riprendono regolare percorso. Direzione via Amarena: i bus, giunti in corso Sardegna effettuano fermata provvisoria prima dell’incrocio con via Giacometti e proseguono per via Don Orione, via Ayroli, via Marchini (fermata provvisoria), via Amarena dove riprendono regolare percorso.

Linea 385

Direzione via Torti: i bus effettuano capolinea provvisorio in piazza Solari (di fronte al n° 24 rosso).

Direzione via Imperiale: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di piazza Solari, proseguono per via Savelli dove riprendono regolare percorso.

Linea 604

Direzione Terralba: i bus, giunti al termine di via Manuzio, effettuano fermata provvisoria in via Marina Di Robilant, svoltano a sinistra per via Torti, via Barrili, corso Gastaldi, via Tolemaide dove riprendono regolare percorso. Direzione Donghi: i bus, in partenza dal capolinea di piazza Verdi, proseguono per via Invrea, via Montevideo, corso Gastaldi, corso Europa, via Pastore, viale Benedetto XV, corso Europa, corso Gastaldi, ponte di Terralba, piazza Terralba dove riprendono regolare percorso.

Infine, viene istituita una fermata provvisoria in piazza Giusti, in direzione monte, a servizio delle line bus 48, 82, 356 e 656, in sostituzione della fermata soppressa di corso Sardegna angolo via Giacometti.