Fiera di Sant’Agata, quasi 25mila presenze: “Non escludiamo un ampliamento”

Genova. Anche il 2024 è un anno record per la tradizionale Fiera di Sant’Agata che si è svolta oggi, dalle 8, nel quartiere di San Fruttuoso, visitata questo pomeriggio anche dal sindaco Marco Bucci, accompagnato dall’assessore al Commercio e alle Tradizioni Paola Bordilli.

“Oggi – commenta l’assessore Bordilli – sono stati sfiorati circa 25.000 visitatori, quindi un’affluenza ancora maggiore rispetto a quella dell’edizione 2023 quando erano già stati i numeri pre Covid”.

“La Fiera di Sant’Agata, la più grande tra le manifestazioni fieristiche cittadine, con i suoi quasi 600 banchi si è confermata quindi un’occasione di ritrovo per tantissimi genovesi, anche da fuori provincia, che hanno trascorso alcune ore tra i banchi, complice anche un inedito clima mite, per fare acquisti, a caccia delle tradizionali occasioni, oppure per gustare prodotti tipici che, come ogni anno, portano i sapori anche di altre regioni italiane nel cuore della nostra città. Con i dati di affluenza registrati oggi e lo scorso anno non escludiamo, per le prossime edizioni, di pensare a un ampliamento della fiera. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per rendere possibile questa giornata di festa, organizzando le postazioni, la viabilità e il decoro del quartiere”, conclude Bordilli.