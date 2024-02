Al Porto Antico torna la Fiera del Disco, la due giorni dedicata ai vinili e alla musica

Genova. Sabato 17 e Domenica 18 Febbraio ai Magazzini del Cotone, del Porto Antico torna la Fiera del Disco, la rassegna dedicata ai collezionisti e a tutti coloro che amano la musica e che potranno esplorare gli stand come di vinili a 33, 45 giri, mix e cd.

Durante i giorni della Fiera sarà possibile acquistare e vendere dischi, anche quelli rari e preziosi, avvalendosi del supporto e della professionalità degli espositori. I moduli 7 e 8 saranno interamente dedicati all’evento, e l’ingresso è gratuito.

A organizzare l’evento, come ogni anno, Ernyadeldisko, nata nel 2005 a Genova e diventa un punto di riferimento nel panorama musicale cittadino e non solo: “Per questa edizione, Ernyaldisko punta su una vasta scelta di generi musicali in cd e vinile – spiegano gli organizzatori della fiera – con oltre 200 metri lineari di musica per venire incontro anche alle richieste più particolari del pubblico. Per questa specifica fiera abbiamo deciso di dedicare uno spazio speciale ai gadget, poster, metal e punk”.