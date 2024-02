Festival di Sanremo: da Alfa a Tedua, la carica dei genovesi sui palchi della città dei fiori

Genova. Conto alla rovescia per l’inizio della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Dopo un fine settimana in cui la città dei fiori ha ospitato eventi di ogni genere per celebrare l’inizio della kermesse canora, gli sguardi di tutta Italia sono puntati sulla Liguria e sul teatro Ariston in attesa della serata d’esordio, martedì 6 febbraio. E sul palco (ma non solo) saliranno anche cantanti che terranno alta la bandiera di Genova.

A rappresentare il capoluogo ligure nella gara saranno infatti i Ricchi e Poveri, ormai veterani del “festivàl” – il quinto condotto da Amadeus – che portano il brano “Ma non tutta la vita”, e il giovanissimo rapper Alfa. All’anagrafe Andrea De Filippi, classe 2000 e cresciuto a Quarto, ha già al suo attivo un disco d’oro con il singolo “Wanderlust!” e una collaborazione con un’altra cantante ligure in gara, Annalisa. Sul palco dell’Ariston porta “Vai!”, e nella serata dei duetti si esibirà con il maestro Roberto Vecchioni sulle note di “Sogna ragazzo sogna”. I Ricchi e Poveri, invece, duetteranno con Paola e Chiara in un medley di “Sarà perché ti amo” e “Mamma Maria”.

La nuova generazione della “scuola genovese” sarà inoltre rappresentata anche su un altro palco, e cioè quello della nave da crociera Costa Smeralda, ormeggiata in rada per tutta la settimana del festival e teatro di eventi collaterali a tema Festival.

Il compito è stato affidato a due rapper: Tedua, che si esibirà martedì 6 e sabato 10 febbraio (a lui il compito di aprire e chiudere la kermesse, dunque) e Bresh, che con “Guasto d’amore” è diventato la voce del tifo rossoblù.