Festival di Sanremo, Annalisa è terza dopo la prima serata. Ricchi e Poveri infiocchettati, Alfa ‘nottambulo’

Sanremo. La savonese Annalisa si è piazzata al terzo posto della classifica della prima serata del Festival di Sanremo a cura della sala stampa. Il brano Sinceramente è destinato a diventare di sicuro un nuovo tormentone con quel quando quando quando che entra subito in testa.

In chiusura di una serata interminabile, Amadeus ha mostrato, come da regolamento di quest’anno, solo i primi cinque classificati: Loredana Bertè, Angelina Mango, Annalisa, Diodato e Mahmood.

Sul palco dell’Ariston (e non solo) quest’anno nutrita la rappresentanza ligure con i Ricchi e Poveri, tornati in gara dopo 32 anni, per la prima volta in duo. Il gruppo genovese ha stupito per essersi presentato avvolto da un enorme fiocco di raso rosso. Angela Brambati e Angelo Sotgiu hanno cantato ‘Ma non tutta la vita’ e il pubblico in galleria si scatenato e ha ballato insieme ad Amadeus.

Il pochissimi hanno potuto vedere in diretta Alfa, l’altro genovese in gara, essendosi esibito per penultimo, ben oltre l’una e mezza. Il suo Vai! è un inno pieno di ottimismo che invita i giovani ad andare avanti senza più guardarsi indietro e a stare fuori dai guai.

Dalla Costa Smeralda l’altra esibizione di un genovese, il rapper Tedua, che ha proposto uno dei suoi brani più amati: ‘Hoe’.

In una serata che ha avuto un Marco Mengoni brillante co-conduttore, mattatore sui social e autore di due straordinarie esibizioni canore prima con Due Vite, brano vincitore della passata edizione, e un medley dei suoi successi, Zlatan Ibrahimovic è stato l’ospite a sorpresa. Tra i cantanti in gara Dargen D’Amico, vestito di orsetti di pelouche, al termine della canzone ha lanciato un appello di cessate il fuoco: “Dedico questa canzone alla mia cuginetta Marta che adesso è a studiare a Malta, non tutti hanno questa possibilità. In questo momento nel mar Mediterraneo ci sono bambini sotto le bombe senza acqua e cibo. Il nostro silenzio è corresponsabilità. La storia e Dio e non accettano la scena muta. Cessate il fuoco”.

Il momento più toccante della prima serata è stata la lettera della mamma di Giovanbattista Cutolo, il musicista di 24 anni dell’Orchestra Scarlatti Young, ucciso lo scorso agosto a Napoli.