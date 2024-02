Fermano due spacciatori in via Balbi: agenti della polizia locale presi a morsi da uno degli arrestati

Genova. Due arresti per cessione in concorso di droga e altrettanti agenti della polizia locale finiti al pronto soccorso per essere stati presi a morsi. È il bilancio dell’operazione condotta martedì sera, nella zona levante della via di Prè, dagli agenti del Gocs – Ncs – Utc (Gruppo operativo contrasto stupefacenti – Nucleo Centro Storico – Unità territoriale centro) della Polizia Locale di Genova. Attorno alle 19 di ieri gli agenti hanno notato, in piazza inferiore del Roso, un uomo di nazionalità bengalese acquistare due involucri di crack da altrettanti pusher.

L’acquirente è stato fermato in via Balbi e, dopo aver verificato che fosse stata effettivamente ceduta della droga, gli altri agenti hanno arrestato e portato in piazza Ortiz i due spacciatori, entrambi di nazionalità senegalese.

Uno dei due, pluripregiudicato per spaccio di stupefacenti, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, una volta ammanettato ha morso uno degli agenti all’avambraccio destro, causandogli lesioni guaribili in sette giorni. Poi, al momento di salire in auto, ha morso un altro agente causandogli lesioni guaribili in tre giorni. Infine, ha danneggiato a calci il portellone destro del mezzo.

Una volta perquisiti, i due sono stati trovati in possesso di banconote di piccolo taglio, possible provento delle cessioni di sostanza stupefacente e di un’ulteriore dose di crack. Il pubblico ministero ha disposto la custodia dei due arrestati presso le camere di sicurezza, in attesa del processo per direttissima.