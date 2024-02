Federterziario scrive a Sartori: “Ristorazione esclusa dal patto per il lavoro nel turismo”

Genova. La federazione Federterziario Genova-Liguria, associazione datoriale operante nei settori del terziario, dei servizi, del commercio, agricolo, del lavoro professionale della piccola e media impresa e del lavoro autonomo in generale, ha richiesto un incontro urgente con l’assessore al Turismo della Regione Liguria Augusto Sartori circa l’esclusione del settore ristorazione dal patto per il lavoro nel turismo 2024.

“Tale esclusione – scrive Federterziario – ha determinato perplessità negli operatori del comparto che, pur considerando un’ottima iniziativa l’introduzione della misura in oggetto, ritengono importante avere l’opportunità di condividere alcune riflessioni sull’area della ristorazione ad oggi in sofferenza”.

“La crisi che da tempo conduce al difficile reperimento di personale – spiegano gli imprenditori – sta causando non poche criticità agli esercenti: anche in ragione del trend positivo del 2023 e di previsione 2024, hanno necessità di chiarimenti e condotte certe. Solo un’azione congiunta di tutti gli interlocutori, pubblici e privati, nessuno escluso, può scongiurare un ulteriore divario tra domanda e offerta di lavoro, migliorare la qualità del servizio e contribuire a destagionalizzare l’attività del comparto, a tutto vantaggio delle condizioni di lavoro dei lavoratori”.

“L’esclusione del settore dalle misure del patto non sia chiusura ma al contrario opportunità per un’azione fattiva di confronto di idee con Federterziario per possibili soluzioni finalizzate a dare al comparto della ristorazione le stesse opportunità previste per gli altri operatori della filiera del turismo”, conclude l’associazione.

In realtà l’accordo non esclude la ristorazione ma prevede, a differenza degli altri settori, che gli incentivi siano riconosciuti in favore delle imprese che stipulino un contratto di lavoro a tempo indeterminato e, se part time, che prevedano un impegno orario di almeno 24 ore settimanali, purché comportino incremento occupazionale netto. L’incentivo potrà essere erogato anche a seguito di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto di lavoro inizialmente di durata inferiore, purché il primo contratto sia stato stipulato nei termini previsti dal bando.