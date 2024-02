Ex Ilva, Toti in commissione al Senato: “Svincolare una parte di aree per attrarre nuove attività imprenditoriali”

Genova. “L’acciaio è una priorità nazionale, non solo della Liguria. Per quanto riguarda lo stabilimento di Genova, oggi conta meno di mille addetti e insiste su 1 milione e 200mila metri quadrati di aree per una produzione che è assai inferiore rispetto agli anni Settanta-Ottanta, quando occupava circa 8mila persone. Per questo è importante che il prossimo piano industriale contenga una precisa configurazione del sito e delle aree necessarie alla produzione oltre che dei livelli occupazionali, così da garantire da un lato un contributo importante alla filiera dell’acciaio senza rinunciare, dall’altro, a ulteriori attività imprenditoriali non solo compatibili ma anche complementari”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti audito oggi, insieme all’assessore alle Attività Produttive Alessio Piana e al sindaco di Genova Marco Bucci, durante la 9° Commissione del Senato Industria e Agricoltura.

“Genova e la Liguria hanno sempre chiesto di poter valutare nel piano industriale anche gli investimenti necessari per svincolare una parte delle aree, così da garantire sia la produzione di acciaio di eccellenza sia l’opportunità di insediare altre attività legate alla cantieristica e alla logistica – ha aggiunto – Lo hanno sottolineato anche i sindacati di categoria, nella consapevolezza che quelle aree, unite a clausole sociali potrebbero generare livelli di occupazione anche maggiori rispetto alla filiera dell’acciaio”.

“Quella dell’acciaio è una filiera strategica su cui lo Stato deve continuare a investire ed è per questo necessario avviare un percorso in cui è centrale il ruolo dell’ex Ilva nella definizione di un Piano Siderurgico Nazionale – ha detto l’assessore allo Sviluppo economico Alessio Piana – L’impegno del Governo, come ci ha riferito a più riprese il ministro alle Imprese e al Made in Italy Adolfo Urso, è quello di mettere in sicurezza nell’immediato l’occupazione e gli stabilimenti di Acciaierie d’Italia per poi, eventualmente in prospettiva, trovare ulteriori azionisti privati che possano dare sviluppo a una produzione ad altissima richiesta ma al momento sotto utilizzata”.

Sulla vicenda ex Ilva è intervenuto questo pomeriggio anche il segretario della Cgil Maurizio Landini, a margine di un incontro al Teatro Nazionale di Genova legato allo spettacolo “Fantozzi. Una tragedia. “Serve un piano industriale serio e servono investimenti perché un Paese che vuole rimanere industriale e manifatturiero deve avere anche la produzione dell’acciaio – ha detto Landini – senza quell’elemento fondamentale rischia di diventare una provincia di altri imperi e di altri sistemi produttivi”.

“Da molti anni sosteniamo che c’è bisogno di un intervento pubblico per garantire la quantità di investimenti necessaria – ha aggiunto il numero uno della Cgil ed ex leader dei metalmeccanici – bisogna fare scelte e se non c’è un piano industriale, anche le imprese dell’indotto rischiano di non esistere”. Poi un appello al governo: “C’è bisogno di un ingresso dello Stato per garantire gli investimenti necessari e qualificare l’attività dell’indotto”. E conclude: “Si predispongano anche gli ammortizzatori sociali per evitare chiusure e licenziamenti”.