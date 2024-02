Ex Ilva, l’rsu dello stabilimento di Cornigliano chiede un incontro urgente all’azienda

Genova. Un incontro urgente con la direzione di Acciaierie d’Italia per avere informazioni sulla “data di ripartenza delle linea ELT2 ed Elt1, relative rispettivamente al ciclo banda stagnata e al ciclo banda cromata.

Lo chiede la rsu dei lavoratori di Cornigliano preoccupata dallo stop dei lavori sulla vasca di passivazione della linea della banda stagnata, lavori che sarebbero dovuti terminare il 15 febbraio, tra una settimana.

L’rsu parla di una “fuga della ditta d’appalto”, probabilmente motivata dai problemi di pagamento da parte di Acciaierie d’Italia, in ritardo con il pagamento dei fornitori in tutti gli stabilimenti del gruppo, e ricorda che “attualmente la linea è letteralmente troncata in due ed inutilizzabile”.

L’rsu ribadisce la necessità di un incontro che “dia una soluzione alla ricaduta sui lavoratori in termini di cassa e sulle tempistiche della prosecuzione dei lavorati di rifacimento della linea di produzione ELT2 e del suo riavviamento”, e lamenta l’assenza di informazioni ai lavoratori su una possibile sospensione lavori. “Nel caso non ci fossero risposte alle nostre richieste di incontro entro 7 giorni, valuteremo insieme ai lavoratori, qualsiasi forma di lotta necessaria“.