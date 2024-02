Ex Ilva, l’8 marzo il ministro Urso in visita a Cornigliano con il neo commissario Quaranta

Genova. Lunedì 4 marzo i ministri Salvini e Piantedosi saranno a Genova per l’avvio dei lavori del tunnel subportuale. Un altro esponente del governo raggiungerà il capoluogo ligure venerdì 8 marzo. Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, visiterà lo stabilimento ex Ilva di Cornigliano.

L’annuncio, anticipato ieri in occasione di una visita all’acciaieria di Taranto, è stato confermato oggi dalla sottosegretaria al Mimit Fausta Bergamotto durante un’interrogazione sull’ex Ilva in Senato. Il giorno dopo, il 9 marzo, Urso sarà nella fabbrica del gruppo a Novi Ligure.

Prosegue così il “tour” del titolare dei dicaastero nei quartieri generali dello stabilimento all’indomani della nomina del commissario straordinario Giancarlo Quaranta e dell’inizio del nuovi corso auspicato anche dai sindacati con l’uscita di scena di Arcelor Mittal. E Urso, a Genova, incontrerà anche sindacati, oltre che con gli enti locali, per parlare del futuro dell’acciaio in Italia.

“La sicurezza ambientale per noi è fondamentale e con essa la sicurezza del lavoro – ha detto Urso parlando a Taranto – per questo metteremo in condizione il commissario di avere presto quelle risorse finanziarie che servono alla manutenzione degli impianti perché vanno fatte le manutenzioni e come sapete con il decreto legge che abbiamo realizzato ormai è obbligatorio mantenere al lavoro i manutentori”.

Nel frattempo la procura di Milano ha aperto un fascicolo esplorativo sui conti di Acciaierie d’Italia, se si dovesse arrivare a decretare lo stato di insolvenza potrebbe scattare un’inchiesta con l’ipotesi di reato di bancarotta.