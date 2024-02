Esponenti di estrema destra alle celebrazioni del Giorno del Ricordo, il Pd: “Scelta inacettabile”

Genova. “È inaccettabile che voci di esponenti o simpatizzanti di movimenti di estrema destra siano state coinvolte dai Municipi – e quindi dal Comune di Genova – nell’ambito delle celebrazioni per il Giorno del Ricordo, com’è accaduto in Media e Bassa Valbisagno, tanto più alla presenza di ragazze e ragazzi delle scuole della vallata”.

Così inizia il comunicato stampa del Partito Democratico genovese che torna sulla polemica sorta a seguito della presenza come ospite e oratore durante le celebrazioni del Giorno del Ricordo di Andrea Lombardi, ex candidato di Casapound e oggi saggista ed editore specializzato in storia militare del secondo conflitto mondiale.

“Ed è sconcertante che da parte dei vertici dei Municipi stessi si dica che l’ex esponente responsabile della cultura in Liguria per Casapound Andrea Lombardi – regolarmente attivo, com’è facile accertare sul web, in attività editoriali legate all’estrema destra – non sia altro che uno storico che ben conosce le tragiche vicende che ebbero luogo lungo il confine orientale”.

“Il Gruppo Consiliare del Partito Democratico al Comune di Genova ha già presentato ordini del giorno che chiedono al sindaco Bucci, che per sua funzione anche Presidente del Comitato Permanente della Resistenza, se fosse a conoscenza delle scelte operate dai Municipi in questione, tanto più alla presenza di una rappresentante della sua Giunta, com’è avvenuto in Bassa Valbisagno, con la partecipazione dell’Assessora al Commercio – ed esponente della Lega – Paola Bordilli. Ancora più grave risulta poi la proposta di lettura delle vicende delle foibe e dell’esodo istriano fatta a ragazze e ragazzi della Valbisagno da parte di una persona che, sebbene segnali di aver solo letto le parole del presidente Mattarella, in cui chiaramente il Partito Democratico si riconosce, porta a una contraddizione nei comportamenti, vista la sua attività pubblicistica infarcita di messaggi storici e civili improntati alle teorie della destra estrema”