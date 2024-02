Emergenza frana, M5s: “Il conto della cementificazione mette a rischio sicurezza e territorio”

Genova. “Quanti altri smottamenti, crolli, frane e cedimenti servono alla Giunta Bucci per capire che la cementificazione – perseguita attraverso le modifiche del Puc con delibere di Giunta incuranti del confronto – non è la risposta per contrastare l’emergenza idrogeologica che Genova vive a ogni allerta meteo. Il crollo di un muraglione di contenimento all’interno del giardino della scuola Contubernio d’Albertis, in via Amarena a San Fruttuoso, è l’ennesimo episodio, per fortuna senza conseguenze tragiche. La permeabilizzazione del territorio è il nemico numero uno della sicurezza cittadina. Lo diciamo da anni ma né Bucci, né Toti vogliono capirlo e anzi perseverano: lo Skymetro è stato progettato (male) praticamente con i piedi nel Bisagno e lo scolmatore, di contro, è in alto mare. Un’amministrazione capace di mettere al centro il cittadino si sarebbe già fermata. A Genova invece si procede in direzione ostinata e contraria”.

Lo dichiarano il coordinatore provinciale del M5S Genova Stefano Giordano e il capogruppo comunale Fabio Ceraudo, che poi aggiungono: “La maggioranza comunale continua ad appoggiare le politiche scellerate di Bucci e si gira puntualmente dall’altra parte anche di fronte all’evidenza di una frana che ha spazzato via mezza palazzina a Borgoratti; di un cedimento stradale che ha inghiottito diverse vetture in un parcheggio a Castelletto; di un altro cedimento che ha isolato 200 residenti in salita Ca’ dei Trenta di Trasta in Valpolcevera; e ora di un muraglione di contenimento venuto giù vicino a una scuola. E che dire, in provincia, del disastro di Pieve Ligure? C’è qualcuno, tra Tursi e piazza De Ferrari, ad aver letto e compreso quanto chiaramente scritto dall’Ispra? Nel dubbio, ecco il sunto: la nostra città e la nostra regione sono tra le prime a livello nazionale per frane attive”.

“Per Ispra, il consumo di suolo ha continuato a crescere in Italia al ritmo di 2 metri quadrati: è oramai riconosciuto come l’urbanizzazione e l’uso del suolo hanno un impatto negativo sull’ambiente e soprattutto aggravano i fenomeni di dissesto”, puntualizza il deputato M5S Roberto Traversi, annunciando che in giornata il Ministro dell’ambiente finalmente risponderà a un’interrogazione sul tema che chiama in causa la Regione Liguria, “che con le disposizioni approvate a giugno 2023, vorrebbe dare il via libera a nuove costruzioni in zone rosse senza tenere conto dei cambiamenti climatici in essere”.

“La Liguria è la regione con il più alto rischio idrogeologico: il 58.9% del territorio è infatti a rischio. Nonostante questi dati, la Regione porta avanti politiche di consumo strisciante con conseguenze gravi come l’impermeabilizzazione del suolo, l’urbanizzazione spinta e la cementificazione del territorio che riducono la capacità di assorbire l’acqua. Nonostante l’elevatissimo rischio idraulico e idrogeologico, si mira a consentire nuove costruzioni in aree inondabili, come dimostra il nuovo regolamento sui piani di bacino. Quello che serve invece è un piano di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e contro il consumo di nuovo suolo insieme a interventi per mettere in sicurezza il territorio, riducendo i rischi alluvionali nelle zone più a rischio. Anziché studiare norme meno stringenti per consentire nuove costruzioni, si punti semmai ad attuare un piano di recupero di vecchie strutture abbandonate o fatiscenti”, aggiunge il consigliere regionale del M5S Paolo Ugolini.