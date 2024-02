Elezioni comunali a Recco, la Lega sostiene Carlo Gandolfo

Genova. “La sezione Golfo Paradiso della Lega, in accordo con la segreteria provinciale di Genova e la nostra segreteria regionale, ha deciso di sostenere la ricandidatura a sindaco di Recco del primo cittadino uscente Carlo Gandolfo”.

Lo dice in una nota Davide Manerba, segretario della Lega Sezione Golfo Paradiso.

“In questi 5 anni abbiamo lavorato fianco a fianco di Gandolfo, anche con il nostro vicesindaco Edvige Fanin e condiviso con lui le scelte amministrative che hanno cambiato il volto della nostra città, come il restyling della passeggiata a mare e diversi progetti che abbiamo in cantiere e che vogliamo portare a termine nel prossimo mandato. Gandolfo ha sempre rispettato tutti gli impegni presi, soprattutto su alcuni punti che la Lega riteneva inderogabili, come nel caso del Parco di Portofino”.