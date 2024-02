E-Mozioni di Sport, a Palazzo Tursi in mostra gli scatti del fotografo genovese Lovati

Genova. Inaugura giovedì 29 febbraio a Palazzo Tursi la mostra “E-Mozioni di Sport” del fotografo genovese Massimo Lovati, un evento che rientra nel calendario degli eventi dedicati a Genova Capitale Europea dello Sport 2024.

Oltre cento le immagini in esposizione, scatti attraverso cui Lovati, con la sua attrezzatura al centro dei più importanti eventi sportivi mondiali, racconta l’impegno, la passione e la bellezza dello sport. In mostra volti, dettagli, gesti di atleti in azione ritratti da un artista capace di cogliere gli aspetti più emblematici delle grandi imprese sportive, grazie a una continua sperimentazione e a un lungo lavoro di ricerca tecnica ed estetica sul movimento.

“Siamo molto orgogliosi di poter ospitare a Palazzo Tursi la mostra “E-Mozioni di Sport” del famoso fotografo Massimo Lovati, che ospita 100 scatti selezionati in oltre quaranta anni di lavoro – dichiara l’assessore allo Sport del Comune di Genova Alessandra Bianchi – Scatti diventati iconici “partiti” da Genova e arrivati fino alle più importanti competizioni, dai Mondiali alle Olimpiadi, capaci di immortalare e raccontare la cultura sportiva da un punto di vista inedito racchiudendo in sé tutti quei valori intrinsechi al mondo dello sport. Genova, “Capitale europea dello sport 2024” celebra così, attraverso la fotografia, alcune delle più importanti manifestazioni sportive, con immagini in cui si riconoscono i caratteri di una straordinaria originalità creativa”.

“E-Mozioni di Sport racconta il mio percorso in oltre quaranta anni di attività e sottolinea il mio modo di fotografare tra comunicazione, fotogiornalismo e arte, tra realtà e percezione della realtà”, spiega lo stesso Lovati. La mostra sarà visitabile fino al 31 marzo con orario 9-19.