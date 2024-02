E’ morta la lupa avvistata in Val Bisagno, era stata investita alcuni giorni fa

Genova. E’ morta, nonostante gli sforzi dei veterinari dell’Enpa, la lupa avvistata più volte sulle alture della Val Bisagno, in particolare a Bavari e Fontanegli, segnalata negli ultimi giorni perché notata vagare con gravi ferite.

L’animale selvatico, una femmina, giovane dell’anno scorso, era stata probabilmente investita e aveva una zampa, la anteriore sinistra, quasi del tutto distrutta.

Nonostante le sue pessime condizioni le guardie zoofile e i volontari non erano riusciti a catturarla per curarla: la lupa riusciva a spostarsi sparendo e riapparendo in luoghi diversi. L’ultimo in un cespuglio di rovi dove si era rifugiata, non riuscendo più quasi a muoversi. Una donna l’ha notata e ha chiamato le guardie zoofile.

“Allo stremo delle forze, è stata recuperata dalla vigilanza regionale faunistica ormai quasi agonizzante“, spiegano dal Cras Enpa. “All’arrivo al centro, la situazione è apparsa subito disperata, con la frattura multipla e le ferite davvero orribili che avevano ormai mandato in necrosi la zampa. Purtroppo la lupa è deceduta poco dopo il suo arrivo al Cras Enpa, mentre le prestavamo le prime cure e tentavamo di stabilizzarla”.

I veterinari hanno fatto il possibile per non fare soffrire l’animale, che è stato comunque sedato per effettuare la cattura, ma è stato somministrato anche dell’antidolorifico.

“Tanta, tanta amarezza per il solito incidente – concludono dall’Enpa – tanti, troppi lupi, per non parlare di tutti gli altri animali, finiscono per morire a seguito di impatti con autoveicoli. Francamente, oggi siamo talmente demoralizzati da ritenere superfluo l’ennesimo appello a guidare con responsabilità e coscienza, sempre che a questa lupa non sia successo qualcosa che non sapremo mai“.

Qualche settimana fa era stata Ursula, una lupa investita sulla Aurelia, ad Arenzano, a non sopravvivere alle ferite.