Donna investita dalla metropolitana alla stazione di Brin: è in gravissime condizioni

Genova. Grave incidente questo pomeriggio intorno alle 18.40 alla stazione della metropolitana di Brin, a Certosa.

Una donna, per ragioni ancora da chiarire è finita sul binario della metro ed è stata investita dal treno.

Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 e due squadre dei vigili del fuoco che hanno estratto la donna. Secondo le prime informazioni un arto sarebbe stato tranciato dal mezzo pubblico. La donna è stata portata in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova.

Le sue condizioni sono molto gravi. La donna è stata intubata. Sul posto anche la polizia per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Anche il macchinista è stato portato in ospedale, in stato di choc, al villa Scassi di Sampierdarena. Secondo quanto appreso il dipendente di Amt ha frenato ma non è riuscito a evitare l’impatto.