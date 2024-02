Divisione Regionale 1, vittoria importante per la Valpetronio nello scontro diretto contro Sanremo

Casarza Ligure. Torna alla vittoria la Valpetronio Basket nel Girone Salvezza di Divisione Regionale 1. Referto rosa importante ottenuto contro il BVC Sanremo, una delle dirette concorrenti per la permanenza nella categoria.

La partita comincia con gli attacchi che comandano sulle difese. Matuziani che fanno valere la loro fisicità, soprattutto nel reparto lunghi, capaci di chiudere la prima frazione sul +9. La reazione dei padroni di casa arriva già nel secondo quarto, con la Valle che trova buone soluzioni in attacco e un buon parziale che permette loro di andare all’intervallo lungo sul -3. Al rientro in campo i Gialloblù rimangono lucidi, riuscendo a ribaltare l’inerzia fino al +3 di fine terzo quarto. Nell’ultimo quarto il parziale decisivo per i padroni di casa, che prima volano a +10, con il vantaggio che viene eroso negli ultimi istanti di gara, con Sanremo che fallisce il canestro dell’overtime. Vittoria importante per Valpetronio, sia per il morale sia in chiave classifica.

Questo il commento di Fabio Callea, capo allenatore della Valle: «È stata la cosa più distante che mai da una partita di pallacanestro. Difese totalmente inesistenti da una parte e dall’altra, loro per motivi numerici e noi, pur provando a difendere, abbiamo fatto tanta, tanta fatica subendo tanto la fisicità dei loro interni. Soprattutto di Colombo che dentro la nostra area ha fatto quello che ha voluto. Noi giusto in tre minuti siamo riusciti a fare un parziale che ci ha permesso di andare a +10 alla fine del quarto quarto, che poi ci ha garantito la vittoria nonostante due palloni sanguinosi regalati alla fine che hanno permesso loro anche di avere il tiro per andare al supplementare. Purtroppo, in questo momento facciamo grande fatica però ho visto la volontà di provare a vincere e di uscire dalle difficoltà e da questo momento che stiamo attraversando. Vincere ci serviva come l’aria e teniamo questo di buono. Sicuramente vincere ti aiuta a lavorare un po’ meglio col morale e sappiamo che il motivo per cui l’abbiamo vinta è perché assieme ci abbiamo messo quel qualcosa in più. È l’unica cosa in cui dobbiamo credere da qua alla fine».

DIVISIONE REGIONALE 1, GIRONE SALVEZZA

VALPETRONIO BASKET – BVC SANREMO 97-92

(Parziali: 18-27, 29-23, 27-21, 23-21)

VALPETRONIO BASKET: Beltrami 35, Tasso N. 15, Calzolari 17, Diakite 15, Serio 8, Gamaleri 5, Tasso J. 2, Marjanovic, Taddei. All. Callea.

BVC SANREMO: Borro 18, Colombo 44, Deda 4, Tacconi Dav. 20, Lupi, Franceschini, Tacconi Dan. 6. All. Deda.