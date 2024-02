D’Inverno sul Po: Sampierdarenesi, Speranza Pra’ ed Elpis plurimedagliate

Genova. Gli equipaggi liguri ottengono medaglie importanti anche alla D’Inverno sul Po, tradizionale appuntamento di febbraio sulla lunga distanza organizzato a Torino dalla Canottieri Esperia.

La Canottieri Sampierdarenesi firma l’oro nel 2 senza Under 19 con Jacopo Cappagli e Romeo Schirinzi, l’argento nel doppio Allievi B2 con Filippo Bovino e Nicolò Castello, il bronzo con il peso leggero Francesco Graffione. Domenica il brillante secondo posto, alle spalle della barca federale azzurra, firmato da Cappagli, Schirinzi, Roberto Gotz (Can. Santo Stefano al Mare), Jacopo Costa, Matteo Bossone (Murcarolo), Morgani Guidi Colombi, Carlo Alberto e Roberto Strazzulla (tim. Raissa Scionico). Successo per Lorenzo Cappagli nell’otto Master Under 43.

Vittoria per lo Speranza Pra’ nel doppio Under 23 con Matilde Bozzano e Irene Podestà, piazza d’onore con l’Under 17 Alice Lauletta e bronzo con l’Under 19 Davide Campanini (bronzo domenica sul 4 di coppia misto Tritium) e con doppio Cadette di Francesca Brena e Bianca Bernardi.

Elpis d’oro nel doppio misto con Cesare Bozzo e Silvia Sciutto e l’argento nel doppio Under 17 con Valeria Pili e Nicholas Corradi. Alice Ramella è seconda nel singolo Pesi Leggeri con i colori della Canottieri Santo Stefano al Mare. Viola Bellicchi porta la LNI Sestri Ponente sul secondo gradino del podio del 7,20 Allievi C.

Domenica bella prestazione della Velocior, terza nel 4 di coppia Allieve C con Martina Lerici, Ilaria Cataldo, Elisabetta Lanzoni e Ludovica Santoro.