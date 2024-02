Detenuto di 28 anni suicida nel carcere di Marassi: la Procura apre un’indagine

Genova. La Procura di Genova ha aperto un’inchiesta sul suicidio avvenuto mercoledì scorso nel carcere di Marassi dove un detenuto marocchino di 28 anni si è tolto la vita impiccandosi in cella. L’uomo era stato portato in gravissime condizioni all’ospedale San Martino dove è morto due giorni dopo.

Il detenuto, in carcere per furto e assistito dall’avvocato Marco De Benedictis, aveva da scontare ancora tre mesi di reclusione. Due settimane prima tuttavia il detenuto era stato arrestato per resistenza nei confronti di due agenti della polizia penitenziaria e aveva patteggiato altri dieci mesi di carcere.

Secondo quanto riportato dal sindacato di polizia Uilpa, il 28enne prima di impiccarsi avrebbe “manomesso la serratura del cancello per ritardare l’intervento degli agenti di custodia”. Ritardo che probabilmente gli è stato fatale.

Il sostituto procuratore Andrea Ranalli ha aperto un fascicolo per “morte come conseguenza di altro reato” per poter gli svolgere accertamenti necessari.