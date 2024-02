Designazioni arbitrali, per Genoa-Atalanta c’è Colombo, Pisa-Sampdoria affidata a Baroni

Genova. Un fine settimana intenso, calcisticamente parlando, per quanto riguarda le squadre ligure impegnate nei rispettivi campionati di Serie A e Serie B.

La prima a scendere in campo sarà la Sampdoria che è attesa dalla trasferta contro il Pisa di sabato pomeriggio, poi domenica alle 16.15 toccherà allo Spezia affrontare la Ternana in campo nemico. A chiudere il turno ci sarà il Genoa che dovrà affrontare al Ferraris l’Atalanta dell’ex Gasperini, attualmente in grande forma.

Per questi 3 incontri sono state rese note le designazioni arbitrali: Genoa e Atalanta è stata affidata al sig. Colombo della sezione di Como, coadiuvato dagli assistenti Berti e Rossi. Quarto uomo Prontera della sezione di Bologna, al Var Chiffi di Padova con la collaborazione dell’arbitro Maresca della sezione di Napoli.

L’arbitro di Pisa e Sampdoria è il sig. Baroni di Firenze, coadiuvato dagli assistenti Miniutti di Magnago e Severino di Campobasso e dal quarto uomo Vergaro. Addetti al Var Serra di Torino e aVar Paganessi di Bergamo.

Spezia e Ternana saranno dirette dall’arbitro Dionisi dell’Aquila, assistenti Preti e Cavallina, quarto uomo Peletti. Al Var Abbatista e Muto.