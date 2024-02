Depositi chimici, Maresca: “Fermamente convinti dello spostamento in porto”

Genova. “Quello dello spostamento dei depositi chimici da Multedo al porto è un progetto che con il sindaco Bucci stiamo portando avanti dalla scorsa amministrazione e continuiamo ad esserne fermamente convinti. Per questo siamo contenti del fatto che i consiglieri di Vince Genova del Municipio Ponente abbiano presentato una mozione, iscritta all’ordine del giorno del Consiglio di domani, con cui dimostrano di remare nella nostra stessa direzione e per il bene della città. Una mozione che diventa molto importante quindi, e che auspichiamo possa essere appoggiata da tutti al di là dei colori politici”.

Lo dichiara l’assessore comunale alla Portualità Francesco Maresca in vista della discussione, domani durante il consiglio del municipio Ponente, di una mozione sullo spostamento dei depositi chimici da Multedo a Ponte Somalia, presentata dai consiglieri di Vince Genova, lista civica del sindaco Marco Bucci.

“Come sappiamo – continua Maresca – la pratica sta continuando il proprio iter e al momento è in fase istruttoria al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica che ha avocato alla propria competenza la valutazione di impatto ambientale del progetto”.

“Il nostro impegno rimane quello di togliere i depositi dalla città e spostarli in porto, con l’unica opzione per noi possibile, che è quella di Ponte Somalia. Nel rispetto della procedura di Via, noi andiamo avanti convintamente per la nostra strada per il bene di tutta la città”, conclude.