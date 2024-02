Depositi chimici, le opposizioni in regione: “Bucci prende in giro il territorio”

Genova. “Il sindaco Bucci prende in giro il territorio andando a Multedo a dire che sposterà i depositi chimici. La verità è che ad oggi non esiste un piano di Carmagnani e il progetto presentato da Superba per entrambe le aziende denota diverse criticità, come evidenziato dal CTR”. Così i consiglieri regionali di opposizione Ferruccio Sansa, Selena Candia (entrambi Lista Sansa), Armando Sanna (Pd) e Sergio Rossetti (Azione), al termine dell’audizione in Commissione con il presidente del Comitato Tecnico Regionale per la Prevenzione Incendi della Liguria, Claudio Manzella, sul parere preliminare di sicurezza dato dallo stesso CTR allo spostamento dei depositi chimici da Multedo a Ponte Somalia.

“Il sindaco e commissario Bucci continua a promettere ai cittadini di Multedo di spostare i depositi, addirittura annunciando di occuparsi lui in prima persona di presentare la richiesta di spostamento per conto dell’azienda Carmagnani – sottolineano i consiglieri della Lista Sansa Ferruccio Sansa e Selena Candia -. Ieri il comandante dei Vigili del Fuoco Manzella ha addirittura sostenuto che la pratica di spostamento e ampliamento in corso di valutazione da parte del CTR riguardava solo Superba, né Comune né Regione, hanno mai citato Carmagnani”.

“Il problema della differente visione delle due aziende – emerso in modo esplicito negli ultimi mesi – non è l’unico problema che le opposizioni regionali contestano alle procedure relative lo spostamento dei depositi chimici. “Siamo rimasti sconcertati dall’inusuale iter seguito dal CTR per dare a Superba il nullaosta allo spostamento a Ponte Somalia – attacca Sergio Rossetti di Azione -. Il Comitato Tecnico Regionale è andato oltre i termini previsti per legge per dare il parere. Ha poi evidenziato 5 punti gravi di assenza/incompletezza progettuale, un quadro che avrebbe dovuto portare allo stop immediato del piano. Il CTR, invece, ha dato il nullaosta, subordinandolo solo ad alcune prescrizioni, su proposta del presidente Manzella; un fatto inusuale, come lui stesso ha riconosciuto, e mai accaduto in precedenza”. “Viene da chiedersi – aggiunge Rossetti – se la finalità del lavoro del Comitato Tecnico Regionale sia stata veramente la misurazione della sicurezza e della prevenzione incendi e non il dover rispondere da parte di molti suoi membri alle pressioni della politica”.

Per il consigliere del Partito Democratico Armando Sanna “quanto emerso in Commissione sul trasferimento dei depositi chimici conferma che a volersi spostare a Ponte Somalia è solo Superba, mentre Carmagnani ha dimostrato la volontà di rimanere a Multedo – rimarca il consigliere del Pd -. Questo modo di gestire il trasferimento dei depositi chimici vuol dire non risolvere il problema a Multedo, dove rimarrebbe la parte di Carmagnani, e aggiungerne un altro a Sampierdarena. Lo scenario conferma come sia sempre più chiaro che i proclami del sindaco Bucci siano solo propaganda a fini elettorali, non una reale ricerca di soluzione del problema”.