Depositi chimici, le Officine Sampierdarenesi: “Scelta calata dall’alto, mille incongruenze”

Genova. Sul tema del dislocamento dei depositi chimici, quando si attende la decisione del Tar sui ricorsi presentati contro il progetto di trasferimento a ponte Somalia, riceviamo e pubblichiamo un intervento di Barbara Barroero, presidente dell’associazione Officine Sampierdarenesi Gianfanco Angusti, uno dei soggetti che ha promosso il ricorso.

“Spingerci a fare la guerra tra quartieri è un pessimo gioco al massacro, che non servirà né a Sampierdarena né a Multedo. Quando sui giornali in questi giorni si legge di “scelte calate dall’alto”, noi sampierdarenesi sappiamo bene che cosa significhi, e per questo, a pochi giorni dalla sentenza del Tar e senza voler entrare nel dibattito tecnico, ci preme ricordare in che modo le scelte dall’alto siano state calate su di noi”.

“Tutto è cominciato quasi due anni e mezzo fa, quando venne comunicato che su Ponte Somalia sarebbero stati dislocati i depositi chimici degli stabilimenti di Superba e Carmagnani. La cosa ci colse alla sprovvista: solo pochi mesi prima il sindaco Marco Bucci e l’Autorità di sistema portuale avevano commissionato al dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Genova l’organizzazione di un dibattito pubblico, proprio per studiare una dislocazione in porto dei depositi costieri. Vennero prese in considerazione e studiate quattro aree, e in questi studi non è mai stato neanche menzionato Ponte Somalia. Nonostante ciò, la decisione è stata difesa con l’ostinazione di parte delle istituzioni cittadine, anche al di là di ogni ragionevole vaglio di opportunità e, per dirla tutta, anche di fattibilità”.

“Credo che sia difficile non ricordare il documento del 26 aprile 2023 inviato dal sindaco Bucci nell’ambito del procedimento di assoggettabilità alla Valutazione d’impatto ambientale, dove a seguito della richiesta della Regione di integrazioni in merito alla formale adesione di Carmagnani all’operazione – come tutti sappiamo, mai pervenuta, nonostante fosse dirimente per la prosecuzione dell’iter autorizzatorio ambientale – lo stesso sindaco chiese di considerare questo documento come un atto di surroga. Oggi però sappiamo che Carmagnani vuole delocalizzare i propri depositi in un sito diverso da Ponte Somalia. E allora ci chiediamo: sulla base di quale principio o istituto giuridico un sindaco può surrogarsi in un’operazione comunque tra privati quando addirittura uno dei due, che è pure il surrogato, non è d’accordo con questa stessa operazione?”.

“E ancora: il ministero competente, come potrà intraprendere l’iter di Via, se manca l’atto propedeutico alla richiesta di trasferimento di una delle due aziende? Abbiamo pure letto che “da Palazzo Tursi filtra irritazione per gli sviluppi della vicenda e che non ci sarebbe alcuna disponibilità a rivedere la scelta, che ormai è stata presa da parecchio tempo di spostare i depositi a Ponte Somalia”. Ma il sindaco in passato non si era dichiarato disposto a valutare altre alternative? E in ogni caso l’iter autorizzativo in merito a una concessione di aree portuali è di giurisdizione e competenza dell’Adsp. Non del sindaco. Non è una sua prerogativa rivedere o non rivedere la scelta”.

“Infine il board dell’Adsp, che alla riunione dello scorso 3 marzo, quasi un anno fa, aveva chiesto “una riflessione approfondita sul tema dei depositi chimici” siglando “un documento in cui viene richiesta una mappa dei 20 chilometri portuali con le possibili collocazioni alternative dei Depositi rispetto a quella di Ponte Somalia, corredata di analisi costi-benefici e pro e contro di ogni opzione”. Di questo studio e vaglio di alternative non c’è traccia. Insomma, tra incoerenze e incongruenze, l’iter per la dislocazione dei Depositi costieri su Ponte Somalia è arrivato fino a oggi, coronato dal provvedimento positivo del Comitato tecnico regionale che contrasta addirittura con le risultanze istruttorie del proprio stesso gruppo di lavoro, che, è appena il caso di ricordare, per ben due volte consecutive ha dato parere negativo al nulla osta di fattibilità”, conclude il documento.