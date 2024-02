Depositi chimici, Forza Italia spinge: “Via da Multedo, unica opzione Ponte Somalia”

Genova. In vista della seduta di giovedì prossimo in cui è iscritta all’ordine del giorno del consiglio del municipio Ponente una mozione di Vince Genova, la lista civica del sindaco Marco Bucci, sullo spostamento dei depositi chimici da Multedo a Ponte Somalia, il segretario di Forza Italia Genova, Mario Mascia, ribadisce la posizione degli azzurri sul tema.

“La nostra linea è la stessa mantenuta già dallo scorso mandato consiliare, quando ero capogruppo di Forza Italia in sala rossa – dichiara Mascia, che ora è assessore all’Urbanistica – abbiamo sentito lanciare le idee di ricollocazione dei depositi più disparate da Calata Oli Minerali alla Diga Foranea al Porto Petroli, che però è a Rischio Incidente Rilevante e comprende aree in parte interessate dal ribaltamento a mare di Fincantieri, in parte occupate da 4 moli di accosto che rischierebbero di ridursi a 2 in caso di insediamento dei depositi”.

“È chiaro a tutti che ora sul tavolo l’unica opzione rimasta è quella di Ponte Somalia, a meno che non si voglia considerare un’alternativa la non scelta della cosiddetta opzione zero, che non è nemmeno lontanamente immaginabile né per noi, né per gli abitanti di Multedo che si trovano i depositi sotto casa”.

“Col nostro capogruppo di Forza Italia in consiglio municipale Nello Sammarco voteremo convintamente a favore della mozione municipale di Vince Genova” sottolinea Mascia.

“Diciamo basta ai depositi chimici a Multedo perché, come partito della coalizione di centrodestra in Comune, non possiamo non batterci per l’attuazione delle linee programmatiche presentate dal sindaco Marco Bucci nella seduta del 6 settembre 2022, che al punto 9.3 hanno individuato l’obiettivo di giungere alla completa rilocazione dei Depositi Costieri di Superba spa e Carmagnani spa da Multedo alle aree portuali, ciò che del resto era già previsto dal piano urbanistico comunale entrato in vigore il 3 dicembre 2015 e auspicato in maniera bipartisan da almeno 60 anni di polemiche e dibattiti rivelatisi alla prova dei fatti sterili e inutili”, conclude.