Genova. Un incendio è scoppiato nel pomeriggio di martedì in un box in via Valle, a Davagna, nei minuti in cui all’interno della struttura era presente la proprietaria, una donna con disabilità che è stata portata in salvo da un vicino di casa.

Quando sul posto sono arrivati i vigili del fuoco la donna era fortunatamente al sicuro, ma le fiamme stavano ancora divampato e una densa colonna di fumo aveva invaso anche l’abitazione. Le squadre hanno spento l’incendio, e durante le operazioni hanno trovato diverse bombole di gpl, che fortunatamente non sono esplose.

Un pericolo concreto, perché pur esaurite le bombole non lo sono mai del tutto vuote e la ridotta quantità di gas presente è pericolosa se coinvolta in un incendio. Auto e box sono andati completamente distrutti, mentre l’abitazione soprastante non sembra avere subito danni. Da chiarire le cause dell’incendio.