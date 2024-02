Darsena, auto in sosta vandalizzata e trasformata in dormitorio: un arresto

Genova. Ha usato un’auto parcheggiata in zona Darsena come dormitorio e luogo in cui consumare crack, spaccando i finestrini e devastandone l’interno, razziando anche l’abitacolo.

Per questo motivo una 32enne è stata arrestata per furto aggravato dalla polizia. A chiedere l’intervento al 112 è stato il proprietario dell’auto, che domenica mattina ha notato la donna aggirarsi intorno alla macchina, parcheggiata nei pressi del Galata.

Ha quindi chiamato la polizia fornendo una descrizione della donna, che gli agenti hanno individuato, una volta sul posto, nella vicina via Rubattino. L’hanno seguita e bloccata, e il proprietario dell’auto devastata l’ha riconosciuta: la macchina aveva lo specchietto laterale divelto, il finestrino anteriore rotto, numerose bruciature sui sedili e immondizia ovunque, persino tracce di feci sulla tappezzeria.

Il proprietario della macchina ha riferito che dall’abitacolo mancavano alcuni cd e qualche decina di euro. La donna, perquisita, aveva con sé un cutter: portata in questura, è stata arrestata per furto aggravato e denunciata per il possesso del taglierino.