Danza, arte e musica: all’Agorà dei Luzzati arriva “Carnet erotico” di Francesca Zaccaria

Genova. Il 3 e 4 febbraio, sabato alle 21.30 e domenica alle 18.30, a Genova presso la sala Agorà della Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse in vico di San Donato, la danzatrice autrice Francesca Zaccaria insieme al musicista e compositore Edmondo Romano e alla cantante ed autrice Alessandra Ravizza che hanno realizzato le musiche originali, presentano l’ultima versione di Carnet erotico eseguita dal vivo.

Il titolo dello spettacolo Carnet erotico, è la realizzazione di un progetto autoriale tra la danza e le arti figurative formato da una raccolta di studi iniziata nel 2018 e prodotta e sostenuta da Aldes, compagnia di danza e rete per le arti contemporanee.

La danza, il disegno e la pittura così come le arti marziali studiate da oltre vent’anni, sono le espressioni e le esperienze che nutrono e muovono la continua indagine sul tema attraverso la realizzazione di una sorta di mappa fatta prima di immagini che Francesca poi porta nel corpo e nella materia della rappresentazione teatrale.

Francesca Zaccaria è danzatrice ed autrice, diplomata in Belle Arti come pittrice. La danza e le arti figurative si completano con una rigorosa formazione nel campo delle arti marziali giapponesi (aikido e kinomichi) da oltre vent’anni.

Le musiche, una colonna sonora fortemente emotiva, sono di Edmondo Romano e Alessandra Ravizza. Vengono eseguite per la prima volta dal vivo il 3 e 4 febbraio e si muovono su un territorio sconosciuto tra musica contemporanea e i canti tradizionali, dove Oriente e Occidente si uniscono in un unico messaggio sonoro.

Afferma Alessandra Ravizza: “Francesca Zaccaria è divina nel suo lasciarsi abitare dalla complessità dell’esistente, nel condividerlo con generosità e coraggio con il pubblico, nell’offrire completamente la sua persona alla danza, nel liberare ed esprimere il femminino per tutte le persone presenti. Con le sue creature è nata una sorellanza inaspettata che ha dato voce a parti di me che ancora non conoscevo. Ho avuto bisogno di creare nuove lingue per cantarle perché nessuna lingua esistente riusciva ad esprimerle”.

I costumi sono di Eva Pollio e Marco Bottino, il disegno luci di Leonardo Badalassi, la realizzazione della scena di Paolo Morelli. In occasione dello spettacolo saranno in mostra alcune opere di Francesca Zaccaria “My Version of Things”, una selezione di oli su tavola di piccolo e medio formato e una raccolta di disegni su carta che hanno accompagnato la realizzazione del progetto “Carnet erotico”. In aggiunta “On Guarding One’s Body Home” una serie di autoscatti realizzati durante il periodo di confinamento del 2020, dedicati all’indagine sul concetto di Magnetismo/Erotismo.

Lo spettacolo unito alla mostra è organizzato da Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse onlus e si svolge in Piazza Renato Negri, 6 – 16123 Genova

Per prenotazioni ed informazioni scrivere a info@teatrodellatosse.it oppure contattare il botteghino al numero +39 010 2470793

Link evento https://teatrodellatosse.it/eventi/carnet-erotico-studio-2022-in-versione-live/