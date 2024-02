Danneggia moto parcheggiate e poi si scaglia contro agenti della locale: denunciato 31enne

Genova. Un uomo di 31 anni è stato denunciato dalla polizia locale dopo essere stato sorpreso a danneggiare alcune moto parcheggiate in via Andrea Doria, all’altezza di via del Lagaccio.

La segnalazione è arrivata da alcuni residenti che hanno sentiti i rumori e hanno visto qualcuno aggirarsi intorno ai motocicli. Una volta sul posto, la pattuglia ha subito individuato l’uomo, che ha subito reagito in modo aggressivo e violento.

Gli agenti hanno quindi chiesto il rinforzo delle pattuglie del distretto e della sicurezza, sono riusciti a bloccare il 31enne e lo hanno denunciato per danneggiamenti.