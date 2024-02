Dalla croce all’incrocio. Il don genoano Roberto Fiscer alla 100 tiri Challenge: “Fantastico condividere queste esperienze con i ragazzi”

Dalla croce sull’altare all’incrocio dei pali e una chiamata inaspettata per Don Roberto Fiscer, prete della parrocchia del Chiappeto di Genova. Don Roberto è molto conosciuto sui social, sui quali si possono contare in totale tra Instagram e Tik Tok quasi 800 mila follower totali. Nei video che pubblica quotidianamente sulle varie piattaforme riprende i momenti della quotidianità della parrocchia dove, molte volte, i veri protagonisti sono i ragazzi che frequentano l’oratorio. Grazie a scenette satiriche, consigli di vita e spiegazioni sul Vangelo o sulle sacre letture, si è contraddistinto e diventato celebre soprattutto per i video calcistici, nei quali si riprende mentre prova a segnare in rovesciata in alcune partitelle con i suoi ragazzi. Chissà, magari Retegui si sarà ispirato a lui per segnare in ‘cilena’ contro l’Udinese.

Perchè si, prima dell’investitura a parroco, la prima maglia ad aver indossato è stata quella del Genoa, grandissima fede che pervade tutt’oggi ancora dentro di lui, tanto che il club genovese ha voluto omaggiarlo della maglia celebrativa dei 130 anni del club.

Grazie ad i suoi video, Don Roberto è stato chiamato dal noto youtuber ZW Jackson sul suo canale per prendere parte alla challenge calcistica per eccellenza dei social italiani: la 100 tiri challenge. La sfida consiste nel tirare 100 volte da fuori area e segnare più gol possibili. I primi classificati andranno poi a sfidarsi in una sorta di torneo per poi arrivare alla finalissima. Don Roberto ha partecipato alla seconda edizione, la prima è stata vinta da Luca Campolunghi, giovane influencer, il quale ha dovuto battere gente del calibro di German Denis, Nick Pirlo ed altri fortissimi del panorama calcistico italiano (per intenderci, ha partecipato anche Moscardelli, siglando 51 gol e stabilendo un record che è durato per quasi un anno).

Lo stupore per questa chiamata era tanta, ma non solamente per lui: “Ero contentissimo per questa chiamata sopratutto perché avrei portato i miei ragazzi. Appena hanno saputo che avrei incontrato ZW Jackson e Ragnar GK (il portiere della sfida) erano al settimo cielo, soprattutto quando hanno scoperto che sarebbero venuti con me e avrebbero partecipato al video, insieme ai mister della squadra della parrocchia e il mio accompagnatore. È stato fantastico perché a me piace molto condividere le esperienze e le emozioni con loro, altrimenti sarebbe come giocare una partita senza gol, la rete più bella è proprio coinvolgerli. Sapevo fin dal principio che, per questo motivo, sarebbe già stato un successo”.

“La challenge, prima ancora di cominciare, era già iniziata in salita – racconta Don Roberto -. Riscaldandomi e calciando alcuni tiri in porta ho accusato un piccolo stiramento alla gamba. Mi ha creato alcuni problemi perché, calciando da fuori area, sentivo molto male. Ho dovuto quindi cambiare il tipo di calcio, cercando anche di alzare il pallone per colpirlo più di controbalzo o al volo per cercare di non sentire dolore, perdendo però precisione. Questo ha creato una situazione strana siccome, sbagliando molti tiri, il portiere accostandomi all’ultimo della classifica mi ha abbastanza provocato. E poi è scattata la scintilla”.

Già, perché lo sfidante in 90 tiri aveva segnato appena 5 gol, classificandosi momentaneamente all’ultimo posto: “Il Genoa mi aveva regalato la maglietta speciale dei 130 anni di storia, e io me la sono portata alla challenge non sapendo nemmeno se effettivamente l’avrei poi indossata o no – perché si, da vero Don ha disputato l’intera sfida con la tunica, come nei suoi video sui social – quando ho visto che non riuscivo più a tirare l’ho indossata, segnando 5 gol negli ultimi 10 tiri ed eguagliando i gol che avevo segnato precedentemente in tutta la sfida, arrivando a quota 10 e superando l’ultimo storico insieme ad alcuni altri. Avessi segnato più gol sarebbe stata una challenge un po’ anonima, con quel finale la sfida ha avuto una svolta ancora migliore”.

Una chiamata inaspettata da parte di ZW Jackson: “Un giorno apro Instagram e vedo un semplice messaggio da parte sua, ‘Ciao Don, quando vieni alla 100 tiri challenge sul mio canale YouTube?’, anche se non era la prima volta che avevamo avuto un contatto, già nel 2021 aveva ‘reagito’ ad un mio video sui suoi social dove replicavo uno dei miei gol in parrocchia con i ragazzi. Ho molti impegni ma, siccome lo sentivo spesso nominare non potevo non andare, così ho organizzato e siamo partiti. È stata una bella sorpresa perché prima di queste due volte non ci eravamo mai visti o sentiti”.

Prima di indossare la tunica, Don Roberto ha indossato la maglietta rossoblu in Gradinata Nord, portando avanti anche l’altra sua passione, quella della musica: “Devo ringraziare la grande fede di mio padre che da piccolino mi ha portato per la prima volta allo stadio: per me la domenica era il giorno della partita. Crescendo e avendo le prime compagnie ho iniziato seriamente a seguire il Genoa, in casa ma anche in trasferta, affrontando anche qualche viaggio impegnativo. Grazie poi ad un altro ragazzo, quando avevamo 15/16 anni, abbiamo iniziato a suonare il tamburo in gradinata cercando di fare carriera”.

Poi lo spartiacque che ha del tutto rivoluzionato la sua vita: “Alla fine si sono contrapposte tre strade, come in uno sprint finale del Giro d’Italia. C’era il calcio e il Genoa, soprattutto per la passione e il tifo. C’era la musica perché ho anche fatto il Dj e l’animatore in discoteca. E poi la fede, però ancora mascherata siccome non così forte come la passione per il Genoa e la musica. Nella volata finale poi ha vinto il credo verso la Chiesa che era la meno papabile delle tre, ma le altre due le ho comunque portate fino quasi al traguardo. Lo spartiacque decisivo nella mia vita è stato l’omicidio di Claudio Spagnolo sotto la gradinata da parte dei tifosi del Milan. Quell’avvenimento mi aveva toccato nel profondo, come può una passione toglierti la vita così? In quel momento eravamo tutti lì nei dintorni, e abbiamo assistito a cosa successe nei momenti dopo l’attacco, quella scena mi colpì moltissimo. Poi quel giorno era stato contraddistinto da molti tafferugli, sembrava un piccolo G8. Ho continuato poi comunque a frequentare lo stadio, ma anche il lavoro in discoteca mi portava via molto tempo e lavorando il sabato sera non riuscivo più a partecipare alle trasferte. Non ho comunque buttato via le due biciclette – conclude Don Roberto – ogni tanto le ritiro fuori e le ‘sfrutto’ con i ragazzi per cercare di avvicinarli alla fede tramite sport e musica”.

In conclusione un consiglio a tutti i ragazzi più piccoli che credono nei loro sogni: “Coltivate la vostra passione, e non rimanete senza. Non avere una passione é pericoloso, non fatevi mai strappare via la cosa che più vi piace fare al mondo, qualsiasi essa sia. Cercate di credere nel vostro sogno. Se mi dovessi poi rivolgere ad un ragazzo della parrocchia, aggiungerei anche di non lasciare mai Dio in panchina o tra gli spettatori, lascialo giocare con te perché penso che possa solo portarti beneficio”.

E se non volete perdervi la performance di Don Roberto, vi basterà cliccare qui per vedere direttamente il video.