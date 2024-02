Dai ghiaccioli “cult” al pandolce all’Asinello, Conti Dolciaria sbarca in centro storico

Genova. Biscotti, bottiglie e altri prodotti sono già posizionati sugli scaffali. “Al lavoro per voi”, scrivono sui social dalla Conti Dolciaria, storica impresa del food genovese. Nota ai più per il ghiacciolo “Stramondiale”, un vero cult del periodo estivo e non solo in Liguria e fuori dai confini regionali, è in realtà la produttrice di diverse specialità per i più golosi.

Conti Dolciaria, che ha già uno spaccio aziendale in via Lago Figoi, è pronta a inaugurare, sabato 2 marzo, il suo punto vendita nel centro storico di Genova. Il negozio si troverà in via Banchi, a due passi dal porto antico, in piena zona turistica, in uno spazio dove fino a qualche tempo fa esisteva già uno shop di prodotti gastronomici tipici.

L’apertura avverrà giusto in tempo per il mese che porta alla festività di Pasqua, quindi uova e colombe saranno sicuramente in bella vista ma in vendita ci saranno tante altre “eccellenze” del gusto ligure e genovese.

Entusiasta per l’apertura l’assessora comunale al Commercio Paola Bordilli: “Un’altra bella notizia per la città vecchia, dove negli ultimi tempi assistiamo a un rinnovamento delle attività all’insegna della qualità e della tradizione”, afferma, ricordando la recente apertura, a pochi passi del mercato contadino di Coldiretti.