Dagli operai ex Ilva 1800 euro a favore della Gigi Ghirotti: servirà per un nuovo spirometro destinato ai malati di Sla

Genova. Milleottocento euro raccolti in due giorni dai lavoratori dell’Ilva a favore della Gigi Ghirotti con cui potrà essere acquistato uno spirometro completo di ossimetro destinato ai malati di SLA. Posizionato dall’infermiere a domicilio, è essenziale per il monitoraggio costante del paziente.

La raccolta fondi solidale, è stata organizzata, ancora una volta dell’Sms Guido Rossa che ringrazia gli operai per la generosità e il senso di solidarietà per chi soffre che hanno consentito di raggiungere l’obiettivo che si erano prefissati.

“Lo hanno fatto in un momento di grande incertezza per la fabbrica di Cornigliano e per tutta la siderurgia – dice la sms Guido Rossa – Lo hanno fatto pur avendo i salari intaccati pesantemente da anni di cassa integrazione. I lavoratori siderurgici, gli unici incolpevoli della situazione attuale, meritano il rispetto che fino ad ora è mancato. Si sappia e si tenga ben presente che la loro generosità, figlia della tradizione sindacale di questo stabilimento, va di pari passo con la loro voglia di lottare per ottenere ciò che loro spetta: lavoro e dignità”.