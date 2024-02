Cus Genova: successo nel derby del basket, note positive dall’atletica leggera

Genova. Sconfitta esterna in Serie B per la prima squadra maschile di rugby del CUS Genova contro Rugby Bergamo. Vittoria per il CUS Basket nella stracittadina di Serie C Unica contro il MY Basket Genova. Quarto posto per Ilaria Marasso nel martello Promesse ai Campionati Italiani Invernali di Lanci e buoni risultati biancorossi sia al Campionato Societario e Individuale Provinciale di cross di Ronco Scrivia sia al Cross di Ala dei Sardi.

RUGBY. Sconfitta esterna per la prima squadra maschile del CUS Rugby nel campionato nazionale di Serie B. Universitari superati allo Stadio Sghirlanzoni dal Rugby Bergamo per 59-12 con gli Orobici, superati all’andata, che attualmente risiedono al terzo posto a quota 55 punti. Biancorossi ottavi in classifica, a quota 27 punti.

SERIE B/M | GIRONE 1

RUGBY BERGAMO vs CUS GENOVA RUGBY 59-12 (28-7)

MARCATURE: 6′ mt. Loda, tr. Cavenago; 12′ mt. Gaffuri, tr. Cavenago; 20′ m. Pressenda. tr. Ricca; 27′ mt. Loda, tr. Cavenago; 39′ mt., Cavenago, tr. Cavenago; 49′ mt. Bosa; 52′ mt. Felici; 58′ mt. Nembrini, tr. Cavenago; 63′ mt. Avino, tr. Cavenago; 65′ mt. Cavenago, tr. Cavenago; 80′ mt. Cavenago

RUGBY BERGAMO: Salvini (50’ Avino), Dalzini (71’ Pastormerlo), Gaffuri (50’ Garofalo), Nembrini, Allas De Beni, Rosa, Orlandi, Cavenago, Gigante (’45 Spreafico), Moreno, Guiniot, Nodari (50’ Belotti), Zenoni, Loda (45’ Minicucci), Bosco (‘45 Plevani). Allenatori: Pastomerlo e Cuello.

CUS GENOVA RUGBY: Zaami (64′ Tempesta), Vimercati, Migliorini, Pressenda, Gesa (41′ Pulimeno), Ricca, Granzella, Bertirotti, Pendola, Satta (50′ Bruzzone), Grassotti, Pezzana, Rifi, Felici (60′ Bosia), Giuliano (60′ Casellato, 70′ Mellat Rayane). Allenatore: Robb.

BASKET. Grande vittoria per il CUS Genova Basket nel derby di Serie C Unica. Sabato gli Universitari di Coach Pansolin hanno fatto loro la stracittadina di ritorno del Girone B contro il MY Basket Genova con una prova di autorità. Praticamente sempre in vantaggio, toccando anche il +18, i Biancorossi hanno fatto loro la sfida vendicando la sconfitta dell’andata. Ora, con il terzo posto matematico nel Girone B, Dufour e compagni si prepareranno alle ultime sfide di campionato e alla seconda fase.

Questo il commento di Marco Casucci, cestista dei Biancorossi: «È stato un derby molto importante, all’andata avevamo perso di poco e quindi avevamo voglia di vincere. Siamo stati sopra per quasi tutto il tempo, è stato un derby combattuto fino all’ultimo in abbiamo avuto la meglio alla fine. Se è il campionato che mi aspettavo? Forse mi aspettavo un pochino di più dal Piemonte. Va detto che abbiamo fatto un girone d’andata impressionante, che nessuno si sarebbe aspettato».

SERIE C UNICA | PIEMONTE | GIRONE B

CUS GENOVA BASKET vs MY BASKET GENOVA 76-67 (26-20; 18-18; 17-9; 15-20)

CUS GENOVA BASKET: Ricci 2, Taccini ne, Vallefuoco 10, Obi Ekene 8, Esposito, Galluzzi 10, Dufour 8, Caversazio G. 13, Ferraro 4, Casucci 12, Sommariva 7, De Censi 2. Coach: Pansolin.

MY BASKET GENOVA: Prezioso 5, Castello 27, Caversazio F., Innocenti S, Giacomini 5, Armanino 9, Cacciabue, Poiré, Zito 2, Penco 1, Pastorino 3, Ruiz 15. Coach: Innocenti M.

ATLETICA. Nella giornata di sabato la pioggia e il freddo non hanno impedito a Ilaria Marasso di conquistare il quarto posto nel martello categoria Promesse ai Campionati Italiani Invernali di Lanci a Mariano Comense. L’atleta biancorossa ha fatto registrare la misura di 54.73, il suo personale stagionale, dimostrando così continuità di rendimento.

Nella giornata di domenica a Ronco Scrivia è andato in scena il Campionato Societario e Individuale Provinciale di cross con una folta delegazione biancorossa al via. Giacomo Caccavari si è dimostrato in pieno controllo della gara nei 5 km Allievi, vincendo in 18’58” a conferma di uno stato di un ottimo stato di forma. Sesto posto, invece, per Edoardo Alessandri in 21’56”. Tra i Cadetti, sui 3 km, seconda piazza per Francesco Ricci in 11’30”, mentre ottava per Enrico Tiby, 12’36”. Grazie ai piazzamenti il CUS Genova è risultato secondo come team in gara. Fra le Cadette, sui 2 km, la migliore è stata Chiara Evelli, 11° in 9’24”.

Il CUS Atletica ha vinto il titolo provinciale Cadette anche grazie alle prove di Bianca Ottonello, Giorgi Pessoa de Amorim, Giulia Massara e Francesca Andreangeli. Fra le Ragazze, sui 1500 m, argento per Francesca Rebaudi e CUS Atletica quinto come team. Fra i Ragazzi tredicesimo posto per Riccardo Iacono e CUS Genova terzo come squadra. Nella gara Seniores di 4 km terza Luisa Pareto in 18’39”. Infine, due terzi posti di team nelle categorie Esordienti 10, sia maschile sia femminile. Infine, nel Cross di Ala dei Sardi, in scena domenica nel sassarese, Diego Duregato ha chiuso al quarto posto e Andrea Bossi al decimo. Due ottimi piazzamenti per i due piazzamenti biancorossi.