Cultura, il Pd attacca sul bando per i consulenti: “Ad hoc, scriviamo già i nomi in una busta”

Genova. “Bucci nomini un assessore invece di spendere 300mila euro per incarichi esterni”. Una nota del gruppo del Pd in consiglio comunale torna sul tema della gestione della cultura da parte della giunta e dell’amministrazione comunale. I dem criticano il bando pubblicato per la ricerca di due figure – secondo il Pd già definite – per supportare il governo della città nell’organizzazione di eventi e iniziative culturali.

“Lo scorso dicembre sono scaduti gli incarichi dei tre consulenti ai quali il Comune aveva affidato la progettazione degli eventi culturali in città e, per le norme in essere, non possono più essere rinnovati nella stessa forma. Il Comune di Genova, che in questo ciclo amministrativo non ha mai avuto un assessore alla cultura, delega più volte promessa e sempre rimasta nelle mani del Sindaco, si trova così scoperto nella gestione di un tema ritenuto evidentemente secondario”, scrive il Pd.

“Di fronte a questa situazione, invece di avviare finalmente una riflessione per avere un’unica figura dedicata alla cultura, il sindaco Bucci vara due bandi “della cultura” per incarichi esterni, per i quali tra l’altro non è nemmeno richiesta la laurea”, attaccano.

“Ancora una volta, il gruppo del Partito Democratico si trova a denunciare l’estrema gravità della mancanza di un assessore alla cultura. In una città che della cultura dovrebbe fare un elemento chiave della propria strategia di sviluppo, Bucci e i suoi preferiscono spendere 300mila euro – la somma stanziata, a carico della collettività, per i bandi in questione – per figure esterne”, prosegue la nota del gruppo Pd.

Tanto più grave risulta poi la situazione se si analizzano con attenzione i bandi emessi dal Comune: sembrano cuciti su misura per alcuni profili. La manovra risulta così maldestra che i consiglieri del gruppo del Partito Democratico hanno deciso di fare una scommessa: inserire due nomi in una busta chiusa e confrontarli con quelli che vinceranno i bandi. Martedì i consiglieri consegneranno la busta alla segretaria generale. Chissà che non indovinino”, conclude la nota.