Per il crollo del ponte Morandi ci sono altri due indagati: un anziano dirigente creduto morto e un consulente del progetto di retrofitting

Genova. La Procura di Genova, a distanza di cinque anni e mezzo dal crollo del ponte Morandi che ha provocato la morte di 43 persone e che vede a processo da un anno e mezzo 58 tra ex dirigenti di Aspi e Spea, ha iscritto altre due persone nel registro degli indagati.

Si tratta di Agostino Rusca, che fino al 1999 era capo ufficio manutenzione del primo tronco di Aspi e di Fabrizio Noto, ingegnere e socio fondatore dell’azienda Metis, specializzata in ingegneria civile e che fu incaricata da Spea di effettuare una consulenza sul progetto di retrofitting del ponte Morandi.

L’iscrizione di Rusca nel registro degli indagati deriva sostanzialmente da un errore commesso dalla Guardia di finanza che nel ricostruire la sequenza dei responsabili dell’ufficio manutenzione del primo tronco, aveva escluso Rusca, considerandolo erroneamente deceduto includendo invece tra gli indagati (oggi imputati) Alessandro Natali e Ugo Sartini, che lo avevano rispettivamente preceduto e succeduto nell’incarico. Nelle scorse settimane invece, la Procura preparando il controesame dei testi della difesa ha trovato il nome di Rusca, da cui l’immediata iscrizione nel registro con gli stessi capi di imputazione dei suoi colleghi.

A mettere nei guai Fabrizio Noto, invece è stato uno degli imputati, il progettista del retrofitting del ponte Morandi Emanuele De Angelis. De Angelis, interrogato l’11 ottobre del 2023, ha detto in sostanza che tutti i calcoli che ha fatto sugli stralli del Polcevera nel 2017 li ha fatti insieme a Noto. La sua azienda, la Metis, aveva ricevuto a settembre del 2017 un incarico per la “taratura dei modelli di calcolo, le verifiche e le analisi” aveva detto De Angelis nominando continuamente l’ingegner Noto nel corso del suo interrogatorio per aver condiviso con lui ogni scelta. Secondo la Procura quei calcoli non rispecchiavano lo stato di sicurezza degli stralli in particolare di quello della pila 9 che è crollata un anno dopo. Anche per Noto i capi di imputazione sono gli stessi di tutti gli altri imputati, dall’omicidio stradale plurimo all’attentato alla sicurezza dei trasporti, al crollo colposo.

E’ indagato dalla Procura di Genova per falsa testimonianza Giampiero Giacardi, capo del personale di Aspi per circa 20 anni e oggi in pensione. Giacardi era stato sentito come teste del processo, chiamato dai pm, per tre lunghe udienze, e avevano dato risposte che non avevano convinto la Procura e in qualche caso avevano lasciato perplesso lo stesso presidente del Tribunale Paolo Lepri, in particolare quando Giacardi aveva insistito a dire che le autostrade non sono considerabili luoghi di lavoro neppure per i dipendenti di Aspi.

Infine è invece indagato per falso dalla Procura di Firenze Andrea Pancani, ingegnere a lungo responsabile della sorveglianza di Spea in Toscana. Pancani, sentito a suo tempo dalla guardia di Finanza, aveva raccontato che sul IV tronco gli ispettori di Spea a differenza di quanto succedeva a Genova facevano controlli accurati trimestrali verificando tutte le parti delle strutture compresi i cassoni. Chiamato dall’accusa come teste nel processo in corso aveva invece ammesso che anche nel tronco di cui era responsabile non si andava a verificare tutto da vicino ogni tre mesi per mancanza di mezzi e condizioni di accesso in sicurezza. Quindi di fatto anche lui avrebbe compilato report quantomeno imprecisi e del tutto simili a quelli che la procura di Genova contesta agli imputati ‘genovesi’ di Spea come falsi.