Crescono le famiglie dei bambini emopatici e oncologici sostenute da A.B.E.O. Liguria ODV

Genova. A soli quattro mesi dall’inizio del progetto “Vivi-amo Insieme”, finanziato insieme ad A.B.E.O. Liguria ODV dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono già oltre 80 le famiglie dei bambini emopatici e oncologici in cura presso l’Istituto Giannina Gaslini che si sono potute rivolgere ad ABEO per avere accoglienza, supporto psicologico, servizi di accompagnamento, attività ludiche e didattiche.

La malattia oncologica trasforma il rapporto con gli altri, mina la sicurezza in sé stessi e nel futuro, mettendo in pausa la stessa vita. Il progetto nasce dal desiderio di aumentare il sostegno che l’Associazione fornisce ogni giorno ai bambini e agli adolescenti in cura presso il Gaslini e i loro familiari, in modo che il periodo delle terapie, vissuto lontano dal proprio ambiente domestico, possa essere affrontato riducendo al massimo il disagio, favorendo nuovi legami sociali e valorizzando il più possibile le energie e le risorse personali.

Con “Vivi-amo Insieme” A.B.E.O. Liguria ODV risponde al grande bisogno di ospitalità e inserimento durante il periodo di cura presso l’Istituto Giannina Gaslini consentendo l’integrazione dei nuclei familiari, favorendo rapporti personali, autonomia e benessere. Per i pazienti stranieri e per le loro famiglie sono attivi corsi di lingua italiana e momenti di incontro e di socialità per superare le barriere linguistiche e sociali.

«Un grande ringraziamento al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e a tutti i volontari – afferma Francesco Massa, Presidente di A.B.E.O. Liguria ODV, Associazione Ligure del Bambino Emopatico ed Oncologico ODV – che stanno contribuendo al successo del progetto. Mi auguro che lo Stato Italiano continui a supportare e a finanziare questo tipo di interventi, fondamentali per le famiglie che si trovano a dover affrontare le malattie oncologiche dei loro componenti più piccoli, in un momento di grande fragilità».

Il progetto è organizzato da A.B.E.O. Liguria ODV e co-finanziato con fondi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a valere sul Fondo per assistenza di bambini affetti da malattia oncologica. Per rispondere alle diverse esigenze di tutti i piccoli e grandi pazienti e delle loro famiglie, le attività sono condotte da A.B.E.O. Liguria ODV insieme a una consolidata rete di collaboratori tra cui il Sogno di Tommi, Tutti per Atta, A.S.D. Vanni FMX, A.S.D. Radischool, CFA – Centro di Formazione Artistica A.S.D., Echo Art ed altri.

A.B.E.O. Liguria ODV

ABEO è un’Associazione di volontariato che aiuta concretamente le famiglie che arrivano al Gaslini da fuori Genova per malattie oncologiche e che affrontano la malattia del proprio figlio con il cuore pieno di speranza di guarigione.

Chi vive una degenza ospedaliera desidera tornare a casa il prima possibile. Ma quando è necessario seguire terapie sotto controllo medico lontani da casa? Ci sono le case ABEO: intimità e assistenza domiciliare in un ambiente protetto. ABEO Liguria dispone di oltre 1.000 mq di spazi disponibili ed offre ogni giorno accoglienza, ospitalità e sostegno ai bambini affetti da tumori e leucemie e alle loro famiglie.