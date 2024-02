Genova. Questo pomeriggio i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Cravasco, in alta Valpolcevera, per l’ingombro stradale causato da un autoarticolato rimasto bloccato sulla strada.

Il mezzo pesante, non riuscendo più a fare manovra per proseguire, impediva il transito degli altri veicoli.

I vigili del fuoco, grazie all’uso del l’autogru, hanno sollevato il rimorchio permettendo di liberare la strada. La Polizia locale ha collaborato sul posto.