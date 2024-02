Crack Aspera, revocati i domiciliari per l’architetto Alex Amirfeiz: la Procura ha riaperto le indagini

Genova. Il gip Matteo Buffoni, che nei giorni scorsi ha dato il via libera alla Procura per riaprire le indagini sul crack da 20 milioni di Aspera, la società che fra gli incarichi più prestigiosi aveva restaurato il Colosseo, ha revocato gli arresti domiciliari per l’architetto Alex Amirfeiz, arrestato lo scorso 29 novembre in seguito all’indagine della guardia di finanza coordinata dal pm Patrizia Petruzziello. Amirfeiz, che al momento dell’arresto si era avvalso della facoltà di non rispondere, alla chiusura delle indagini invece, si è fatto interrogare per oltre 5 ore dalla Procura consegnando tre faldoni di documenti.

Proprio dopo il suo interrogatorio la procura aveva chiesto di riaprire le indagini alla luce dei nuovi elementi emersi. E anche gli altri indagati si sono fatti interrogare e hanno depositato memorie scritte. In tutto nel crack sono coinvolte secondo la Procura 9 persone. Si tratta di Gianluca Accomazzo, Paolo Grasso, Carlo Moriani (consiglieri di amministrazione di Aspera), Luca Verdino, Carlotta Testino, Roberto Benedetti, Riccardo Costa (membri del collegio sindacale) e Carlo Laganà (revisore dei conti). Gli elementi rivelati da Amir-feiz, difeso dagli avvocati Giuseppe Sciacchitano e Andrea Andrei, sono coperti dal massimo riserbo.

Nel frattempo alcuni tra i commercialisti indagati, che erano stati colpiti dalla misura interdittiva, hanno potuto tornare a lavorare. Si tratta di Carlotta Testino, Riccardo Costa e Luca Verdino. Le accuse a vario titolo sono bancarotta fraudolenta per distrazione e dissipazione, false comunicazioni sociali e, nel caso di Amirfeiz anche autoriciclaggio, ma quest’ultima accusa è stata ridimensionata già dal tribunale del Riesame a cui si era rivolto Amirfeiz e che gli aveva confermato gli arresti domiciliari, ora revocati dopo l’interrogatorio.