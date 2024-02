Cortocircuito Sampdoria, il mental coach: “Guardare playoff o playout? Si responsabilizzino i singoli”

Quattrodici punti buttati da situazione di vantaggio. Un terzo di essi più i due di penalizzazione proietterebbero la squadra in zona playoff e non si parlerebbe di spauracchio playout. Dato che evidenzia i limiti mentali di una squadra che a livello tecnico non è eccelsa ma che nel complesso, anche con qualche infortunio, sarebbe sufficiente per puntare all’ottavo posto.

Gian Luigi Sarzano, mental coach ed esperto in comunicazione (all’attivo diverse pubblicazioni sul tema), analizza il momento della squadra blucerchiata. Sarzano ha una grande passione per il calcio, segue alcuni giocatori e ha anche un passato di discreto livello: giovanili del Genoa fino alla Primavera, la C2 con l’Alba e l’Albenga in quarta serie con mister Giampiero Ventura. Mix di competenze ed esperienze personali che possono aiutare a decifrare cosa “passa per la testa” della formazione di Andrea Pirlo.

Tecnicamente la Samp ha fatto vedere anche cose buone. E non era scontato con una squadra assemblata senza budget. Il grosso limite, oltre agli infortuni, sembra proprio essere mentale. Come gestire la paura di perdere il vantaggio?

La Samp è una squadra costruita ex novo in estate. Vista da fuori, non ci sono né a livello societario né di campo persone con un carisma tale da lavorare nel profondo della testa della squadra. I giocatori sono molto giovani e non sono allenati a livello emotivo. C’è pressione a rappresentare un club come la Sampdoria.

Su cosa deve lavorare il tecnico?

Bisogna costruire una mentalità. Pirlo deve infondere in loro la convinzione di poter migliorare. Ma per trasmettere mentalità devi averla e in questo caso anche l’allenatore, pur essendo stato un grande campione, è alle prime armi.

Non è facile quando le sconfitte superano le vittorie però…

E invece è nelle sconfitte che si costruisce. L’Inter a Manchester ha perso ma ha capito che se la poteva giocare. Vale lo stesso per la Samp in tante partite di quest’anno. La differenza viene fatta dal modo in cui si capitalizzano gli errori. Vedi, ora tutti parlano della questione “calma” – “cambia”. Significa che l’aspetto emotivo prende il sopravvento. Anche perché se fosse capitato 10 minuti prima avrebbe avuto un’altra eco. Conviene analizzare l’aspetto tecnico.

A proposito. A livello comunicativo ha stupito tutto l’accusa di Pirlo ai medici. Cosa ne pensa?

Un errore gravissimo. Quando attribuisci la colpa a un altro, restringi il cerchio del tuo potere. Doveva parlare di fraintendimento assumendosi responsabilità. Poteva uscirne in bellezza dicendo che l’episodio sarebbe stato spunto per migliorare la comunicazione in momenti concitati e in una bolgia come Marassi.

Rimaniamo sulla comunicazione. All’inizio Pirlo parlava di “comandare su tutti i campi”. Faceva bene pur sapendo di non avere di certo una corazzata?

In generale ha fatto bene. Tuttavia, mancava la premessa. Ovvero dire a chiare lettere che comunque si tratta di una squadra giovane e con dei limiti e che sarebbero stati fatti degli errori nel percorso. La comunicazione spavalda andava bene ma ci voleva un po’ più di umiltà. Conveniva dare una prospettiva più ampia parlando maggiormente di anno di transizione e di costruzione della mentalità.

L’impressione visto l’andamento di molte partite è che con una tenuta mentale migliore si potevano avere quei cinque punti in più per parlare serenamente di playoff…

Questa squadra con un club più forte potrebbe anche essere da sesto posto. Tuttavia, quando si innescano meccanismi mentali che ti fanno pensare a tutto ciò che può andare male allora poi accade l’autoprofezia e puntualmente vieni rimontato. Bisogna invertire questo processo mentale.

In che modo? Conviene guardare ai playout o ai playoff?

Il modo migliore è lavorare sui singoli. Bisogna infondere positività all’interno di ogni calciatore, solo così la squadra può acquisire coraggio nel suo complesso. Bisogna che i giocatori si rendano conto che alla Sampdoria stanno scrivendo una fetta importante del loro futuro. Occorre anche responsabilizzare i giocatori in campo.

Un esempio?

Cose semplici, tipo indicare un centrocampista come colui deputato a decidere quando pressare. Senza passare per forza dagli input dell’allenatore ogni volta. Anche la società può fare la sua parte. Ci sono tanti giovani, bastano piccoli espedienti per far rendere conto della storia della Samp. Invitare vecchie glorie, mettere in mostra immagini o frasi dei tempi d’oro. Tutto serve.

Però Lanna si è dimesso…

Perdere Lanna è stato un grosso errore. Rappresenta la Samp e una certa etica che il club deve costruire. Come aveva fatto Mantovani.

Il giovane Leoni entra e fa un errore che costa il pareggio. Quali consigli per non buttarsi giù?

Molto semplice. La colpa è un peso, una croce. La responsabilità è un motore. Non direi che non è responsabile. Deve assumersi la responsabilità e lavorare su come migliorare la situazione che lo ha indotto all’errore.

Radrizzani all’inizio era in prima linea. Poi si è defilato senza troppe spiegazioni. Anche la comunicazione societaria sembra debole…

La chiarezza illumina i percorsi e in casa blucerchiata mi sembra che la comunicazione sia poco chiara. Quindi, vedi, il goal del Brescia è solo una goccia in una “comunicazione” difficoltosa.

Spostandoci un attimo sulle questioni genoane, l’entusiasmo della piazza e la comunicazione di 777 Partners sembrano ottime, è d’accordo?

Il Genoa ha avviato un’inerzia positiva. Ha un messaggio di fondo più chiaro. Ma anche lì c’è tanto da fare. Piazze come Udine e Bergamo hanno fatto e stanno facendo capolavori.Il Genoa può fare ancora meglio a livello di brand e di immagine visto il seguito che ha.