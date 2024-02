Corso Europa, auto si ribalta su un fianco: un 27enne incastrato e portato in ospedale

Genova. Rocambolesco incidente stradale, per fortuna senza gravi conseguenze, la scorsa notte in corso Europa.

Per cause ancora da chiarire, un’auto che procedeva in direzione centro si è ribaltata sul fianco destro all’altezza dello stadio Carlini. È successo intorno a mezzanotte.

All’interno un ragazzo di 27 anni che, dopo aver perso il controllo del mezzo, non riusciva a divincolarsi dall’abitacolo della vettura. Per liberarlo sono intervenuti i vigili del fuoco che si sono aperti un varco dal portellone posteriore e dal parabrezza.

Il ragazzo è stato consegnato alla cure della Croce Verde di Quarto e dell’automedica del 118 di Genova. Per fortuna non sembrava aver riportato ferite significative, ma vista la dinamica dell’incidente è scattato comunque il trasporto in codice giallo all’ospedale San Martino.

Sul posto anche la polizia locale per la gestione del traffico e i rilievi. Si attende l’esito degli esami emato-chimici eseguiti in ospedale per capire se il 27enne alla guida fosse alterato da alcol o altre sostanze.