Corridore dell’Andersen Trail colpito da infarto durante la gara: salvato dai sanitari del 118

Sestri levante. Sono stati decisivi i soccorsi tempestivi per salvare la vita a un uomo, che ha circa 60 anni, che questa mattina stava partecipando a una delle gare dell’Andersen Trail di Sestri levante.

L’uomo è andato in arresto cardiaco durante la gara. Il primo soccorso è stato fatto dall’automedica infermierizzata India, che si trova sul posto. Dopo il primo massaggio cardiaco e altre manovre tecniche effettuate con il supporto dei volontari della Croce verde di Sestri Levante, sul posto è arrivata l’automedica Tango 1 del 118 di Lavagna. Dopo due scariche con il debribillatore il cuore dell’uomo ha ricominciato a battere.

Il runner è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Lavagna. E’ in terapia intensiva e ancora non ha ripreso conoscenza ma sarebbe in grado di respirare autonomamente.

Il sessantenne stava partecipando alla mezza maratona della Andersen Trail, percorso competitivo su 22 chilometri di tracciato con un dislivello di 1200 metri e partenza da parco Mandela, passando per Punta Manara e Punta Baffe.