Lite nel centro di accoglienza, 56enne tenta di accoltellare alla gola il rivale

Genova. Un uomo di 56 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio dopo avere provato ad accoltellare alla gola un ventenne all’interno del centro di accoglienza in cui sono entrambi ospitati.

L’aggressione si è verificata la notte scorsa in una struttura in zona Coronata. Stando a quanto ricostruito, tra i due è nata una lite per motivi banali che nel giro di poco tempo è degenerata in violenza. Il 56enne ha afferrato un coltello da cucina e si è scagliato contro il rivale, provando a colpirlo alla gola senza riuscirci.

I due sono stati inizialmente divisi dai responsabili del centro di accoglienza, che hanno subito chiamato il 112. Sul posto sono quindi arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile, che hanno bloccato il 56enne e lo hanno arrestato. Nessuno è rimasto ferito.